Jyeshtha Adhik Purnima 2026:इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व

ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि सूर्योदय से पहले की जाती है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में गंगा जी में स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर पूरे विधि-विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करें.

हिंदू धर्म में एकादशी के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तिथियों में पूर्णिमा को माना जाता है. वहीं शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इस दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार और तेज को लिए होते हैं. यही वजह है कि इस दिन चंद्र देव केे साथ ही भगवान विष्णु पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है. वहीं पुरुषोत्तममास यानी अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है. आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ माह में आने वाली पूर्णिमा की तारीख से पूजा विधि और महत्व...

इस दिन है ज्येष्ठ माह के अधिकमास की पूर्णिमा

हिंदू पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ मास के अधिकमास की पूर्णिमा तिथि 30 मई 2026 को पड़ रही है. इसकी शुरुआत 30 मई को सुबह 11 बजकर 57 मिनट से लेकर अगले दिन 31 मई को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट तक रहेगी. ऐसे में पूर्णिमा का व्रत 30 मई को ही रखा जाएगा. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है.

यह है पूजा विधि

ज्येष्ठ पूर्णिमा की पूजा विधि सूर्योदय से पहले की जाती है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में गंगा जी में स्नान करें. इसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण कर पूरे विधि-विधान से भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें. मान्यता है कि यही वह दिन है, जिसमें भगवान श्री लक्ष्मीनारायण व्यक्ति को शिघ्र ही मनचाहा आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ति करते हैं. इस दिन व्रत और कथा करना भी बेहद फलदायक होता है.

ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा पर करें ये उपाय

इस दिन कुछ उपाय करने भी शुभ होते हैं. इसके लिए ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा पर व्यक्ति को दान जरूर करना चाहिए. इस दिन अन्न, जल, कपड़े और सामर्थ्य के अनुसार दान करना बेहद शुभ होता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा पर पीपल, वट, गूलर, केला, तुलसी, अशोक, बेल आदि का पौधा लगाने पर भी पुण्यफल देते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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