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Jyeshtha Adhik Maas Purnima: इस दिन है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि, जानें तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

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Jyeshtha Adhik Maas Purnima: इस दिन है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि, जानें तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 मई 2026 की सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर होगी. इसका समापन अगले दिन 31 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर होगा.

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Nitin Sharma

Updated : May 28, 2026, 03:49 PM IST

Jyeshtha Adhik Maas Purnima: इस दिन है ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि, जानें तारीख से लेकर पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

Jyeshtha Adhik Maas Purnima 2026

(Credit Image AI)

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हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है. इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है. इसमें अधिकमास की पूर्णिमा तिथि का महत्व और भी ज्यादा होता है. इस साल ज्येष्ठ अधिकमास की पूर्णिमा तिथि 31 मई 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान की पूजा अर्चना करने के साथ ही दान पुण्य करने से भक्तों को विशेष फलों की प्राप्ति होती हैं. जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होने की साथ ही सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है. 

ज्येष्ठ अधिकमास पूर्णिमा 2026 का शुभ मुहूर्त

इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 30 मई 2026 की सुबह 11 बजकर 57 मिनट पर होगी. इसका समापन अगले दिन 31 मई 2026 को दोपहर 2 बजकर 14 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए पूर्णिमा का व्रत 31 मई को रखा जाएगा. इसी दिन स्नान से लेकर व्रत, दान और पूजा अर्चना का लाभ मिलेगा. 

इस दिन यह है चंद्रोदय का समय मुहूर्त

अधिकमास की पूर्णिमा तिथि 31 मई 2026 को मनाई जाएगी. इसमें चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है. इससे तनाव, चिंता और समस्याओं से मुक्ति मिलती है. वहीं इस बार चंद्रमा की पूजा का शुभ समय सुबह 7 बजकर 8 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. वहीं चंद्रोदय रात 7 बजकर 36 मिनट पर होगा.  

इसलिए खास है अधिमास की पूर्णिमा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अधिकमास की पूर्णिमा पर व्रत रखने का बड़ा महत्व है. इससे व्यक्ति की इच्छापूर्ति के साथ ही आम पूर्णिमा के मुकाबले अधिकमास की पूर्णिमा का व्रत रखने पर कई गुणा फल की प्राप्ति होती है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने या सुनने से पापों का नाश होता है. घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है. इसके साथ ही इस दिन किया गया दान महादान माना जाता है. 

पूर्णिमा पर इन बातों का रखना चाहिए ध्यान

पूर्णिमा पर व्रत और पूजा अर्चना करने मात्र से व्यक्ति को तनाव और समस्याओं से छुटकारा मिलता है.  वहीं इस दिन व्यक्ति को मुख्य रूप से खानपान में संयम बरतनी चाहिए. खाना समय पर खाना चाहिए. इसके साथ ही मंत्र जाप और ध्यान करना चाहिए. इसके साथ ही इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए. मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए. सभी पापों से मुक्ति मिलती है. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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