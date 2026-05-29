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June Month Festival 2026: जून में निर्जला एकादशी से लेकर पड़ेगी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जानें तारीख से लेकर पूरे महीने के व्रत और त्योहार

हिंदू धर्म के कई विशेष व्रत और तिथियां इस बार जून माह में पड़ रही है. इनमें ज्षेष्ठ पूर्णिमा से लेकर सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत भी इसी माह में रखा जाएगा. आइए जानते हैं जून माह की विशेष तिथि और त्योहार

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Nitin Sharma

Updated : May 29, 2026, 10:37 AM IST

June Month Festival 2026: जून में निर्जला एकादशी से लेकर पड़ेगी ज्येष्ठ पूर्णिमा, जानें तारीख से लेकर पूरे महीने के व्रत और त्योहार

June Month Vrat Tyohar 2026

(Credit Image AI)

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जून माह की शुरुआत के साथ ही नौतपा खत्म हो जाएगा. वहीं गुरु से लेकर मंगल जैसे ग्रह इस महीने में गोचर करेंगे, जिसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा. इसके साथ ही यह महीना आस्था और संगम वाला माना जाता है. इसकी वजह इसी महीने में सबसे बड़ी निर्जला एकादशी से लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा को पड़ना है. आइए जानते हैं इस महीने में आने वाले व्रत और त्योहार. इनकी तारीख से लेकर महत्व...

जून माह के प्रमुख व्रत और त्योहार

2 जून 2026 गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करेंगे.
3 जून 2026    विभुवन संकष्टी
7 जून 2026    अधिक भानु सप्तमी
8 जून 2026    अधिक कालाष्टमी, अधिक मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
11 जून 2026    परम एकादशी
12 जून 2026    परम एकादशी पारण, अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी, शुक्र प्रदोष व्रत
13 जून 2026    अधिक मासिक शिवरात्रि.
14 जून 2026    रोहिणी व्रत, अधिक दर्श अमावस्या
15 जून 2026    ज्येष्ठ अधिक मास समाप्त, मिथुन संक्रान्ति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या
18 जून 2026    प्रद्युम्न चतुर्थी
19 जून 2026    स्कन्द षष्ठी
20 जून 2026    जमाई षष्ठी
21 जून 2026    भानु सप्तमी
22 जून 2026    धूमावती जयन्ती, मासिक दुर्गाष्टमी
23 जून 2026    महेश नवमी
25 जून 2026    गायत्री जयन्ती, निर्जला एकादशी
26 जून 2026    निर्जला एकादशी पारण, रामलक्ष्मण द्वादशी
27 जून 2026    शनि त्रयोदशी, शनि प्रदोष व्रत
29 जून 2026    वट पूर्णिमा व्रत, कबीरदास जयन्ती, बटुक भैरवी जयन्ती, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत
30 जून 2026    आषाढ़ माह की शुरुआत

ये हैं निर्जला एकादशी से लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त

जून माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों में निर्जला एकादशी विशेष हैं. इस बार निर्जला एकादशी 25 जून को पड़ रही है. इस तिथि की शुरुआत 24 जून की शाम 6 बजर 12 मिनट पर होगी. वहीं समाप्ति 25 जून की रात 8 बजकर 9 मिनट पर होगी. ऐसे में निर्जला एकादशी की पूजा और व्रत 25 जून को रखा जाएगा. वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 29 जून को होगा. इसके साथ ही यह महीना धर्म और आस्था के लिहाज से बेहद शुभ रहने वाला है. इसमें व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं. 

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