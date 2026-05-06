Shani Jayanti: क्या नौकरी और पैसा दोनों पर संकट छाया है? तो शनि जयंती पर करें ये 5 काम, फेवर में होने लगेगा हर काम

Shanichari Amavasya Remedy: क्या मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा? बार-बार रुकावटें आ रही हैं? ज्योतिष में इसके पीछे शनि का प्रभाव माना जाता है. इस बार 16 मई 2026 को शनि जयंती ऐसे संयोग में आ रही है, जिसे कष्टों से राहत का खास मौका माना जा रहा है. इसे शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाता है.

इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, जिसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है. यह संयोग अपने आप में बेहद दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है. शनिवार शनि देव का दिन होता है, और उसी दिन अमावस्या पड़ने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है. जो लोग लंबे समय से संघर्ष, देरी या आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं, उनके लिए यह दिन बदलाव की शुरुआत बन सकता है.

शनि का असर क्यों रोक देता है आपकी तरक्की?

ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का ग्रह कहा गया है. अगर जीवन में बार-बार रुकावट, देरी या मेहनत का फल न मिलना महसूस हो रहा है, तो इसे शनि की साढ़े साती या ढैया से जोड़ा जाता है. इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है, बल्कि यह समय आपको अनुशासन और धैर्य सिखाने का संकेत भी हो सकता है.

सफलता-पैसा और रोजी-रोटी बनाए रखने के लिए जरूर करें शनि जयंती पर ये उपाय



1. चार दिशाओं वाला सरसों के तेल का दीपक-शनि जयंती की शाम को, बरगद के वृक्ष के नीचे चार मुखों वाला सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ऐसा करते समय, "ॐ शाम शनिश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें. शनिवार को किया गया यह उपाय शनि देव को तुरंत शांत करता है.

2. हनुमान जी की शरण लें- भगवान शनि ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देंगे. इसलिए, इस दिन शनि मंदिर और हनुमान मंदिर अवश्य जाएँ और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

3. अपने चेहरे पर तेल लगाएं और उसे दान कर दें - एक कटोरे में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उस तेल को दान कर दें. शनिवार की अमावस्या की रात को यह उपाय करने से गंभीर राशिफल संबंधी बीमारियों और रोगों से राहत मिलेगी.

4. काले रंग की वस्तुएं दान करें- शनि देव को काला रंग बहुत प्रिय है. इस दिन काले तिल, काली उड़द दाल, लोहे के बर्तन या काले जूते दान करने से आर्थिक कठिनाइयाँ दूर होती हैं और शनि की शनिवार की सती का प्रभाव कम होता है.

5. शमी वृक्ष की पूजा - शनि जयंती पर शमी के पेड़ को जल अर्पित करें और वहां दीपक जलाएं. भगवान शनि को शमी के पत्ते अर्पित करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और लंबित कार्यों को पूरा करने में सहायता मिलती है.

सिर्फ उपाय नहीं, आदत बदलना भी जरूरी

अक्सर लोग शनि से राहत के लिए सिर्फ पूजा-पाठ पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक जरूरी पहलू छूट जाता है- व्यवहार. शनि को न्याय का देवता माना जाता है, इसलिए ईमानदारी, समय की पाबंदी और दूसरों के साथ सही व्यवहार भी उतना ही जरूरी है. अगर आप उपाय के साथ अपनी आदतों में बदलाव लाते हैं, तो असर ज्यादा गहरा और स्थायी हो सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष और मान्यताओं के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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