Vastu Tips: झाड़ू के इस्तेमाल से जुड़ी गलतियां बन सकती है पारिवारिक कलह और दरिद्रता का कारण, जानें झाड़ू से जुड़े वास्तु नियम

डीएनए हिंदीः हमारे घरों में साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल करें जाने वाली झाड़ू का वास्तु शास्त्र (Vastu Shastra) में बहुत ही विशेष महत्व होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में झाड़ू (Vastu Tips For Broom) को घर में रखने से लेकर झाड़ू लगाने के कई वास्तु नियम (Vastu Tips For Broom) बताए गए हैं. इन नियमों का पालन करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं. ऐसा न करने पर दरिद्रता और समस्याओं का सामना करना पड़ता है. तो चलिए झाड़ू लगाने के सही तरीके और समय (Vastu Tips For Broom) के बारे में आपको बताते हैं.

दरिद्रता दूर करने के लिए अपनाएं झाड़ू से जुड़े ये वास्तु नियम (Vastu Tips For Broom)

- झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में घर की लक्ष्मी को छिपाकर रखना चाहिए. झाड़ू को खुले में रखना अशुभ माना जाता है. इससे बाहरी लोगों की झाड़ू पर नजर पड़ती है. झाड़ू को हमेशा छिपाकर ही रखना चाहिए.

- झाड़ू से कभी भी किसी जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली और गाय को नहीं मारना चाहिए. ऐसा करना बहुत ही अशुभ फल देता है.

- वास्तु में यह भी नियम है कि घर से किसी के बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए. ऐसा करने से व्यक्ति को असफलता मिलती है.

- झाड़ू को रखने के लिए भी कई नियमों के बारे में बताया गया है. घर में झाड़ू कभी भी तिजोरी और मंदिर के पास नहीं रखनी चाहिए.

- झाड़ू को किचन, डायनिंग रूम और बेडरूम में भी नहीं रखना चाहिए. ऐसे में व्यक्ति को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है.

- झाड़ू को हमेशा जमीन पर लेटा कर ही रखना चाहिए. कभी भी गलती से भी झाड़ू को खड़ा करके न रखें.



झाड़ू से संबंधित इन सभी वास्तु नियमों को अपनाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और लक्ष्मी मां की कृपा से धन की कमी नहीं होती है.

