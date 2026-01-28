Jaya Ekadashi 2026: भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो जरूर जया एकादशी व्रत, जानें भद्रा से लेकर राहुकाल का समय

जया एकादशी की तिथि 28 जनवरी को शाम 4 बजकर 35 मिनट से शुरू हो रही है. यह 29 जनवरी को दोपहर 1 बजकर 55 मिनट तक रहेगी. शुक्ल पक्ष की यह एकादशी भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी की आराधना के लिए भी बेहद शुभ होती है.

हिंदू धर्म में सभी तिथियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और विशेष एकादशी तिथि को माना जाता है. साल में कुल 24 एकादशी तिथि आती है. इनमें सभी एकादशी का महत्व अलग होता है. इन्हीं में जया एकादशी आने वाली है. भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए इस ति​थि को विशेष माना जाता है. इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से पाप से मुक्ति मिलती है. जीवन में सुख समृद्धि आती है.

इस दिन है जया एकादशी

इस नक्षत्र में करें व्रत

गुरुवार को चंद्रमा वृषभ राशि में संचार करेंगे. नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र सुबह 7 बजकर 31 मिनट तक रहेगा, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ होगा. सूर्योदय 7 बजकर 11 मिनट पर और सूर्यास्त शाम 5 बजकर 58 मिनट पर होगा. शुभ कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण मुहूर्त हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त 5 बजकर 25 मिनट से 6 बजकर 18 मिनट तक, अभिजित मुहूर्त 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक, विजय मुहूर्त 2 बजकर 22 मिनट से 3 बजकर 5 मिनट तक है. वहीं, अमृत काल रात 9 बजकर 26 मिनट से 10 बजकर 54 मिनट तक रहेगा, जो पूजा-पाठ के लिए विशेष रूप से अनुकूल है.

इस समय का रखें विशेष ध्यान

मान्यता है कि शुभ कार्यों में बाधा न आए, इसके लिए अशुभ समय का विशेष ध्यान रखें. गुरुवार को भद्रा सुबह 7 बजकर 11 मिनट से दोपहर 1 बजकर 55 मिनट तक प्रभावी रहेगा. राहुकाल दोपहर 1 बजकर 55 मिनट से 3 बजकर 16 मिनट तक रहेगा, इस दौरान कोई नया कार्य या पूजा-शुरू न करें. इसके साथ ही जया एकादशी के व्रत में भक्त उपवास रखकर भगवान नारायण की पूजा, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, भजन-कीर्तन और दान-पुण्य जरूर करें. इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

