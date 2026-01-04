FacebookTwitterYoutubeInstagram
मैनपुरी में लुटेरे के साथ पुलिस की मुठभेड़. आरोपी के खिलाफ 25 से ज्यादा मामले दर्ज. पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हुआ. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और लूट का सामान भी बरामद किया.

January Ekadashi: जनवरी में कब-कब पड़ेगी एकादशी? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त

January 2026 Ekadashi List: आइए जान लेते हैं इस महीने यानी जनवरी 2026 में एकादशी का व्रत कब-कब रखा जाएगा, आइए सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लें...  

Abhay Sharma

Updated : Jan 04, 2026, 10:39 PM IST

January 2026 Ekadashi List: 

January 2026 Ekadashi List: भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, पापों से मुक्ति और जीवन में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए लोग इस दिन भगवान विष्णु की साधना करते हैं और व्रत रखते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु की साधना करते हुए एकादशी व्रत और रात्रि जागरण करते हैं उन्हें कई सालों की तपस्या का पुण्य मिलता है. ऐसे में आइए जान लेते हैं इस महीने यानी जनवरी 2026 में एकादशी का व्रत कब-कब रखा जाएगा, आइए सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लें...  

एकादशी व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है. इस महीने यानी जनवरी में माघ माह की षटतिला एकादशी और जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा. 

यह भी पढ़ें: लड़कियों को किस पैर में काला धागा बांधना चाहिए और किसके लिए कौन सा दिन होता है शुभ?

कब है षटतिला एकादशी? 

पंचांग के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 2026 षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इस दिन तिल का बड़ा ही महत्व है और इस दिन तिल का छ: तरीकों से प्रयोग किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, षटतिला एकादशी के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, तिल का उबटन लगाना चाहिए, तिल से हवन करना चाहिए, तिल मिश्रित जल का सेवन करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए और आखिर में तिल का दान करना चाहिए.  

षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त

तिथि - 13 जनवरी, दोपहर 3.17 से अगले दिन 14 जनवरी 2026, शाम 5.52 तक
पूजा मुहूर्त -  सुबह 7.15  से सुबह 9.53 तक
व्रत पारण समय -  15 जनवरी को सुबह 7.15 से सुबह 9.21 तक 

कब है जया एकादशी?  

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस एकादशी का व्रत विधि-विधान करने से और इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है. उदयातिथि के अनुसार, जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा. 

जया एकादशी का शुभ मुहूर्त

तिथि - 28 जनवरी, शाम 4.35 से 29 जनवरी 2026, दोपहर 1.55 तक
पूजा मुहूर्त - सुबह 7.11 से सुबह 9.32 तक
व्रत पारण समय - 30 जनवरी  सुबह 7.20 से सुबह 9.20

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

