Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण के इन 7 मंत्रों का जाप करने से दूर हो जाएंगे संकट, प्रसन्न होंगी राधारानी
स्वतंत्रता दिवस पर CM नीतीश कुमार ने दिया बिहार के युवाओं को बड़ा उपहार, अब 100 रूपये में भर पाएंगे हर परीक्षा का फॉर्म
14 की उम्र में बस 2500 रुपये से शुरू किया था लड्डू बेचने का काम, आज खड़ा कर दिया 200 करोड़ का कारोबार
Top 10 Richest Country In The World: ये हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर देश, जानें कौन से नंबर पर है भारत
Numerology: इन 4 तारीखों पर पैदा हुईं लड़कियां जन्मजात क्वीन होती हैं, चलाती हैं घर-ससुराल में अपना राज
भगवान कृष्ण की तर्ज पर 'मिशन सुदर्शन चक्र' का शुभारंभ, पीएम मोदी ने कहा- जल्दी होगा देश का अपना स्पेस स्टेशन
Obesity in India: मोटापा बन रहा है बड़ा खतरा... PM Modi ने लाल किले से देशवासियों से की ये खास अपील
Diabetes Solution: डायबिटीज में इस तरह खाएंगे फल तो कभी नहीं बढ़ेगा ब्लड शुगर, जान लें सही तरीका और सही समय क्या है?
Krishna Janmashtami Vrat: जन्माष्टमी के व्रत करने मात्र से मिलती है संतान और धन संपत्ति, श्रीकृष्ण की कृपा से बन जाते हैं सारे काम
Brain Cloting: दिमाग की नसों में जब फंस जाता है खून का थक्का तो नजर आते हैं ये संकेत
धर्म
इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त 2025 को है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंत्र जाप का संकल्प लें. इसके बार भगवान श्रीकृष्ण प्रतिमा को रखकर घी का दीपक जलाएं. साथ ही मंत्रों का जाप करें
भगवान श्रीकृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं. द्वापर युग में विष्णु जी ने अधर्म का नाश करने के लिए श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया. हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव पूरे देश में बड़े ही धूम-धाम से मनाया जाता है. ये दिन ज्योतिष उपायों के लिए बहुत ही खास माना गया है. जन्माष्टमी पर कुछ खास मंत्रों का जाप किया जाए तो सभी संकट से बच सकते हैं. भगवान भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं. जानिए भगवान श्रीकृष्ण के कुछ अचूक मंत्र और उनके जाप की विधि…
इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 16 अगस्त 2025 को है. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंत्र जाप का संकल्प लें. इसके बार भगवान श्रीकृष्ण प्रतिमा को रखकर घी का दीपक जलाएं. साथ ही मंत्रों का जाप करें.
मंत्र-1
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः:
लाभ- इस मंत्र के जाप से हर तरह की परेशानी दूर हो सकती है. इसे भगवान श्रीकृष्ण के महामंत्र कहा जाता है.
मंत्र-2
ऊं गोकुल नाथाय नमः
लाभ- इस मंत्र के जाप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं.
मंत्र-3
ऊं क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलांगाय नमः
लाभ- अगर आप धन लाभ चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करें.
मंत्र-4
ऊं नमो भगवते श्रीगोविन्दाय:
लाभ- वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है.
मंत्र-5
ऊं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं
लाभ- अगर जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी हो तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए.
मंत्र-6
ऊं नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजनवल्लभाय नम:
लाभ- इस मंत्र के जाप से आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है.
मंत्र-7
ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम:
लाभ- ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है. इसके जाप से भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से