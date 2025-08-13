Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी. इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा.

हर साल भाद्रपद माह में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है. इसकी वजह भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी. इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा. ऐसे में जानते जन्मा​ष्टमी में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा विधि से लेकर अष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या रहेगा...

15 अगस्त से शुरू होगी अष्टमी तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2025 की रात 11 बजकर 49 मिनट से शुरू होगी. यह अगले दिन 16 अगस्त 2025 को रात 9 बजकर 34 मिनट तक रहेगी. इसबीप उदयातिथि को देखते हुए जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त 2025 को रखा जाएगा.

ये हैं जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त

जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना के कई शुभ मुहूर्त हैं. ये दिन के अलग अलग पहर में पड़ रहे हैं. इनमें सबसे पहला शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 04 बजकर 24 मिनट से लेकर 05 बजकर 07 मिनट तक रहेगा. दूसरा अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 37 मिनट से लेकर शाम 03 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. वहीं गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 59 मिनट से 7 बजकर 21 मिनट तक रहेगा.

जन्माष्टमी पर ये है पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. इस प्रचलन में बाल गोपाल जी की पूजा अर्चना की जाती है. निशिता काल में उन्हें स्नान कराने से लेकर भोग लगाया जाता है. इस बार पूजा का यह शुभ मुहूर्त सिर्फ 43 मिनट का होगा. इसमें शुभ मुहूर्त 16 के अगले दिन 17 अगस्त को देर रात 12 बजकर 04 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा.

व्रत पारण का समय

कुछ भक्त जन्माष्टमी पर व्रत पारण भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना के बाद करते हैं. वहीं कुछ लोग सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं. अर्धरात्रि में व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 12 बजकर 47 मिनट के बाद किया जाएगा. वहीं अगले दिन 17 अगस्त को सुबह 05 बजकर 51 मिनट पर सूर्योदय के बाद व्रत पारण कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.