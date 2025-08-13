Twitter
क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें

Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

Mobile Addiction: सुबह उठते ही चलाने लगते हैं फोन, सेहत पर भारी पड़ सकती है ये आदत, जानें नुकसान

देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?

जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

हाथों में नजर आते हैं High Cholesterol के लक्षण, नजर आते ही हो जाइए सावधान!

Coolie Star Cast Fees: रजनीकांत, नागार्जुन, आमिर खान और अजय देवगन ने लोकेश कनगराज से कितनी रकम वसूली?

स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पहले से बंद रहेंगे ये रास्ते, इन चीजों का समारोह पर ले जाने की है मनाही

NEET UG Counselling 2025: पहले राउंड का रिजल्ट mcc.nic.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चे के लिए चुनें भगवान कृष्ण से प्रेरित नाम, यहां देखें लिस्ट

क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें

क्या है Weekend Marriage Plan? मॉडर्न कपल्स के बीच क्यों बढ़ रहा इसका ट्रेंड, यहां समझें

Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

Mobile Addiction: सुबह उठते ही चलाने लगते हैं फोन, सेहत पर भारी पड़ सकती है ये आदत, जानें नुकसान

सुबह उठते ही चलाने लगते हैं फोन, सेहत पर भारी पड़ सकती है ये आदत, जानें नुकसान

देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar?

देश के सबसे छोटे IITian से मिलिए, 12 की उम्र में JEE और 24 की उम्र में PhD, जानें आजकल क्या कर रहे हैं Satyam Kumar

जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

जांघों के मोटे होने से हैं परेशान तो जरूर करें ये 5 योगासन, पानी की तरह बह जाएगी चर्बी

Krishna Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चे के लिए चुनें भगवान कृष्ण से प्रेरित नाम, यहां देखें लिस्ट

जन्माष्टमी पर जन्मे बच्चे के लिए चुनें भगवान कृष्ण से प्रेरित नाम, यहां देखें लिस्ट

Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी. इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा. 

नितिन शर्मा

Updated : Aug 13, 2025, 11:15 AM IST

Janmashtami Pujan Muhurat 2025: जन्माष्टमी पर रात में पूजा के लिए है ये है शुभ मुहूर्त, जानें टाइम से लेकर व्रत पारण का दिन

हर साल भाद्रपद माह में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. जन्माष्टमी भगवान श्रीकृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है. इसकी वजह भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि को ही भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इस साल जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 शनिवार को मनाई जाएगी. इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा. ऐसे में जानते जन्मा​ष्टमी में भगवान श्रीकृष्ण की पूजा विधि से लेकर अष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण का समय क्या रहेगा...

15 अगस्त से शुरू होगी अष्टमी तिथि

हिंदू पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त 2025 की रात 11 बजकर 49 मिनट से शुरू होगी. यह अगले दिन 16 अगस्त 2025 को रात 9 बजकर 34 मिनट तक रहेगी. इसबीप उदयातिथि को देखते हुए जन्माष्टमी का व्रत 16 अगस्त 2025 को रखा जाएगा. 

ये हैं जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त

जन्माष्टमी पर पूजा अर्चना के कई शुभ मुहूर्त हैं. ये दिन के अलग अलग पहर में पड़ रहे हैं. इनमें सबसे पहला शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 04 बजकर 24 मिनट से लेकर 05 बजकर 07 मिनट तक रहेगा. दूसरा अभिजित मुहूर्त सुबह 11 बजकर 59 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 51 मिनट तक रहेगा. विजय मुहूर्त दोपहर 02 बजकर 37 मिनट से लेकर शाम 03 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. वहीं गोधूलि मुहूर्त शाम 6 बजकर 59 मिनट से 7 बजकर 21 मिनट तक रहेगा. 

जन्माष्टमी पर ये है पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण का जन्म अर्धरात्रि को अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. इस प्रचलन में बाल गोपाल जी की पूजा अर्चना की जाती है. निशिता काल में उन्हें स्नान कराने से लेकर भोग लगाया जाता है. इस बार पूजा का यह शुभ मुहूर्त सिर्फ 43 मिनट का होगा. इसमें शुभ मुहूर्त 16 के अगले दिन 17 अगस्त को देर रात 12 बजकर 04 मिनट से 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. 

व्रत पारण का समय

कुछ भक्त जन्माष्टमी पर व्रत पारण भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना के बाद करते हैं. वहीं कुछ लोग सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं. अर्धरात्रि में व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 12 बजकर 47 मिनट के बाद किया जाएगा. वहीं अगले दिन 17 अगस्त को सुबह 05 बजकर 51 मिनट पर सूर्योदय के बाद व्रत पारण कर सकते हैं.

