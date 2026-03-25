48 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का रहस्यमय खजाना, RBI लाल-पीले कपड़े में छिपे खजाने को लाएगी सामने

ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में 48 साल बाद भंडार में मौजूद रत्नों की गिनती शुरू हो गई है. मंदिर के भंडार दोपहर साढ़े बारह बजे से डेढ़ बजे के बीच खोले गये.

ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सालों से बंद भंडार से 48 साल बाद पर्दा उठ जाएगा. सालों बाद भंडार के दरवाजे आज दोपहर 1 बजकर 40 मिनट के बीच खोल दिये गये. इसके साथ ही भंडार में मौजूद पैसों से लेकर आभूषण और रत्नों की गिनती शुरू हो चुकी है. 1978 की सूची बताती है कि यहां 367 तरह के सोने के आभूषण, 231 तरह के चांदी के आभूषण हैं. इनके वजन की बात करें तो भंडार में 149 किलो 460 ग्राम सोना और 184 किलो चांदी मौजूद है.

लंबे समय से नहीं हुई कोई गिनती

जगन्नाथ पुरी में हर दिन लाखों भक्त आते हैं. यहां दान देने वालों की भी लंबी कतार लगी रहती है. मंदिर में आने वाला दान लंबे समय से भंडार में बंद है, ​इसकी 1978 के बाद से कोई गिनती नहीं हुई थी. ऐसे में जगन्नाथ पुरी में जमा खजाने से जल्द ही रहस्य उठ जाएगा. खजाने की गिनती शुरू हो चुकी है. इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम भी वहां पहुंची गई है. इसके लिए लाल और पीले मखमली कपड़े मंगाए गए हैं. आइए जानते हैं कैसे की जाएगी पूरे खजाने की गिनती और रखा जाएगा रिकॉर्ड.

वीडियोग्राफी और 3डी मैपिंग होगी

मंदिर के भंडार खुलने के बाद ​गिनती शुरू हो गई है, लेकिन इस गिनती पर सिर्फ अधिकारियों की नजर ही नहीं, तीसरी आंख यानी कैमरों की नजर भी रहेगी. भंडार खुलने के साथ ही इसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी से लेकर 3डी मैपिंग शुरू कर दी गई है ताकि पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जा सके.

ऐसे होगी संपत्तियों से लेकर पैसे और आभूषण की गिनती

भंडार खुलने के बाद सबसे पहले संपत्तियों की गिनती शुरू हो चुकी है. इसके बाद सभी संपत्तियों का 1978 में तैयार लिस्ट से मिलान किया जाएगा. इसके बाद सोने चांदी के आभूषणों की गिनती होगी. इसमें गोल्डन और सिलवर रंग के ही मखमली कपड़ों में लपेटा जाएगा. इसके बाद इन्हें संदूक में सुरक्षित रख दिया जाएगा. वहीं भंडार की गिनती का नियम भी पहले से ही तय किया गया है. इसमें सबसे पहले चलंत रत्न भंडार की गिनती शुरू की गई है. इसके बाद बाहरी रत्न भंडार और आखिर में भीतरी रत्न भंडार की गिनती की जाएगी.

बैंक के अधिकारी भी निभाएंगे अहम भू​मिका

भंडार में मौजूद खजाने की गिनती के लिए अलग अलग लोगों को लगाया गया है. इसमें प्रशासन से लेकर बैंक अधिकारियों को शामिल किया गया है. इनकी एक विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दो बैंक अधिकारियों से लेकर यूको बैंक के एक प्रतिनिधि और मंदिर के पारंपरिक स्वर्णकार शामिल रहेंगे. इसके साथ ही खजाने की गिनती शनिवार, रविवार और त्योहारों पर नहीं की जाएगी. इस दौरान गिनती का काम बंद रहेगा.

कहां पर कितना सोना चांदी है जमा

जानकारी के अनुसार, जगन्नाथ मंदिर के खजाने में बाहरी रत्न भंडार में 8175 तोले के करीब 79 प्रकार के सोने के आभूषण और 4671 तोले के 39 प्रकार के चांदी के आभूषण मौजूद हैं. वहीं चलंत भंडार में 299 तोले के करीब 8 तरह के सोने के आभूषण और 2600 तोले चांदी के 23 प्रकार के आभूषण हैं.

गिनती के बाद ट्रेजरी में जमा होगी चाबी

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मंदिर के बाहर भारी पुलिस फोर्स के साथ ही अग्निशमन की टीम, एंबुलेंस, स्नेक हेल्पलाइन और क्विक रिस्पॉन्स टीम तैनात की गई है. इसके साथ ही ट्रेजरी से जिलाधिकारी की निगरानी में चाबी लाकर रत्न भंडार खोला गया. गणना पूरी होने के बाद फिर से जिलाधिकारी की उपस्थिति में भंडार को बंद कर चाबी वापस जिला ट्रेजरी में जमा की जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से