Conva Lexa Meaning: 11 दिन इस इटालियन मंत्र का करें जाप, पैसों से भर जाएगा पर्स और तिजोरी! जानें  इसका अर्थ और जाप का तरीका

ज्योतिष में धन को आकर्षित करने से लेकर बरकत बढ़ाने के कई नियम और मंत्र बताये जाते हैं, लेकिन ऐसे मंत्र या शब्द सिर्फ भारत में ही नहीं हैं. दावा किया जाता है इटालियन में भी एक ऐसा स्विच वर्ड है, जिसके जाप से धन आकर्षित होता है. आइए जानते हैं...

हर कोई अमीर बनना चाहता है. इसके लिए ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं. कुछ लोग सफल होते हैं तो कई लोग किसी न किसी वजह से पैसा जोड़ नहीं पाते. अगर आप भी पैसा न आने से परेशान हैं तो कोई जाप नहीं बस इस एक इटालियन शब्द को बोलकर पैसे को आकर्षित कर सकते हैं. यह इटालियन भाषा का एक शब्द कॉन्वेलेक्सा है. कई ज्योतिष दावा करते हैं कि इस एक शब्द के 11 दिन तक जाप करने से धन आपकी तरफ आकर्षित होगा. इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे. घर की बरकत बढ़ेगी. सोशल मीडिया पर यह शब्द खूब वायरल है. ज्योतिष दावा करते हैं इस शब्द में धन खिंचने की शक्ति है. आइए जानते हैं कॉन्वेलेक्सा क्या है. इसकी उत्पत्ति से लेकर इसका अर्थ तक सबकुछ...

इस शब्द से हुई कॉन्वेलेक्सा की उत्पत्ति

दरअसल कॉन्वेलेक्सा शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द "कॉनवेल्सेंज़ा" से हुई है. इसका अर्थ है वित्तीय कठिनाइयों से उबराने वाला. इ​टली में इस शब्द को धन आकर्षित करने के लिहाज से जाप किया जाता है. कुछ ज्योतिष का दावा है कि ​11 दिन तक दिन में कम से कम 108 बार कॉन्वेलेक्सा बोलने का जाप करने से दुकान की बिक्री बढ़ जाती है. इनकम के सोर्स खुलते हैं और पैसा आपकी तरफ आकर्षित होता है.

इस शब्द का चलता है जादू

इटली में इटालियन लोग पैसा, सुख समृद्धि को आकर्षित करने के लिए Switchword कॉनवा लेक्सा का इस्तेमाल करते हैं. बताते हैं यह शब्द एक शक्तिशाली ऊर्जा कंपन माना जाता है, जो धन के प्रवाह को बढ़ाता है. वहां इस शब्द को एक मंत्र के रूप में जाप किया जाता है. हर दिन शांत जगह पर बैठकर कॉनवा लेक्सा का 108 बार दोहराने से मन को वित्तीय सफलता की ओर मोड़ने और बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है.

सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक और यूट्यूब पर एक पति पत्नी ज्योतिषाचार्य खूब वायरल हैं. वे लोग दावा करते हैं कि 'कॉनवा लेक्सा' का जाप करने से पैसों का फ्लो बढ़ेगा, जीवन में आ रही बाधाएं दूर होगी और पैसा खिंचा चला जाएगा, लेकिन हिंदू धर्म की तरह की इस शब्द के जाप करने का भी समय और नियम है. आइए जानते हैं.

ऐसे करें "Conva Lexa" का जाप

अगर पैसों की किल्लत से परेशान हैं और खूब मेहनत के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है तो नियमित रूप से सुबह या शाम के समय शांत वातावरण में बैठकर कम से कम 108 बार "Conva Lexa" का जाप करें. इसके जाप के समय आर्थिक स्थिति और धन की पूर्ति के लिए ध्यान केंद्रित करें. मन ही मन इस बात पर विश्वास रखें कि यह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक आर्थिक बदलाव ला रही है. कहा जाता है ऐसा करने से यह शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर धन से संबंधित नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है. इससे धन आपकी तरफ आकर्षित होता है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्रों पर आधारित है, इसे विशेषज्ञ सलाह न मानें. हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है.

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