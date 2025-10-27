Temple Priest: मंदिर के पुजारियों के का किसी जाति या वंश से होना नहीं है जरूरी, हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला और दिये ये निर्देश

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की पीठ ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) और केरल देवस्वोम भर्ती बोर्ड (केडीआरबी) के उस फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की

केरल हाईकोर्ट ने मंदिरों में पुजारियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. यह निर्णय मंदिर पुजारियों की नियुक्ति के संबंध में है और इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है. मंदिर पुजारियों की नियुक्ति करते समय किसी विशेष जाति या जनजाति के व्यक्ति का चयन करना आवश्यक नहीं है. केरल उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि केवल किसी विशेष जाति का व्यक्ति ही पुजारी नहीं हो सकता. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि जाति या जनजाति के आधार पर ऐसी नियुक्ति भारतीय संविधान के तहत किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है.

बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति केवी जयकुमार की पीठ ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) और केरल देवस्वोम भर्ती बोर्ड (केडीआरबी) के उस फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें अंशकालिक मंदिर पुजारियों की भर्ती के लिए 'थंथरा विद्यालय' द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्रों को मान्यता देने का निर्णय लिया गया था. केरल की अदालत के इस फैसले पर पूरे देश में चर्चा हो रही है.

अखिल केरल तंत्री समाजम (अखिल केरा तंत्री समाजम), केरल के लगभग 300 पारंपरिक तंत्री परिवारों का एक संगठन है, जो युवा पुजारियों को मंदिर अनुष्ठानों का प्रशिक्षण देता है. इसने तंथरा विद्यालयों के माध्यम से मंदिर पुजारियों की भर्ती को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की. इसके अध्यक्ष, ईसानन नंबूदरीपाद ने भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने में समाज का साथ दिया. केरल उच्च न्यायालय ने याचिका के जवाब में इस याचिका पर सुनवाई की.

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि टीडीबी और केडीआरबी के पास शांति (मंदिर पुजारी) के पद के लिए योग्यता निर्धारित करने का अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केडीआरबी और टीडीबी ने कुछ 'तंत्र विद्यालयों' को अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के योग्य माना है, जबकि उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है और ऐसे विद्यालयों में उचित तंत्र शिक्षा का अभाव है. इस तरह की कार्रवाइयाँ पारंपरिक तंत्र शिक्षाओं को कमजोर करती हैं और मंदिर तंत्रियों द्वारा प्रमाणन की लंबे समय से चली आ रही प्रथा को कमजोर करती हैं. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि धार्मिक ग्रंथों और प्राधिकार के अनुसार तंत्रियों की नियुक्ति एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है.

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

इस बीच, पीठ ने ध्यान दिलाया कि शेषम्मल बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 1972 के फैसले में पहले ही यह माना जा चुका है कि मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति अनिवार्य रूप से मंदिर के न्यासियों द्वारा किया जाने वाला एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है. अदालत के 22 अक्टूबर के फैसले में कहा गया था, "हमारी राय में, यह आग्रह कि किसी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी विशेष जाति या जनजाति से संबंधित होना चाहिए, किसी आवश्यक धार्मिक प्रथा, अनुष्ठान या पूजा पद्धति पर जोर देने के रूप में नहीं समझा जा सकता. यह तर्क कि आध्यात्मिक साधना से जुड़े नहीं व्यक्तियों को इन पदों के लिए विचार किया जा रहा है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, अस्वीकार्य है."

फैसले में कहा गया है कि किसी भी प्रथा या प्रथा को, चाहे वह संविधान-पूर्व काल से चली आ रही हो, कानून के स्रोत के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती अगर वह मानवाधिकारों, सम्मान या सामाजिक समानता के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती पाई जाती है. केरल की अदालत ने महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी प्रथा या प्रथा जो दमनकारी, हानिकारक, सार्वजनिक नीति के विरुद्ध या देश के कानून का उल्लंघन करती है, उसे संविधान के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाली अदालतें मान्यता या संरक्षण नहीं दे सकतीं.

