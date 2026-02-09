FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeधर्म

धर्म

Vijaya Ekadashi: 13 या 14 फरवरी किस दिन है विजया एकादशी? शत्रु विजय के लिए ऐसे करें पूजा और जान लें पारण का सही समय 

Vijaya Ekadashi 2026 Date & Significance: फाल्गुन महीने में पड़ने वाली विजया एकादशी कई मायनों में खास होती है.ये एकादशी विजय, आस्था और सफलता से जुड़ी होती है और भगवान राम ने एक खास मकसद से ये एकादशी व्रत किया था. फरवरी में यह एकादशी किस दिन है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? चलिए जानते हैं .

ऋतु सिंह

Updated : Feb 09, 2026, 11:59 AM IST

Vijaya Ekadashi 2026

Vijaya Ekadashi 2026 Timing, Puja Vidhi: फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है जो हिंदू धर्म में सफलता, आत्मशुद्धि और शत्रु-विजया का प्रतीक माना जाता है. यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन और आध्यात्मिक विजया की परंपरा भी है. इस साल फरवरी में विजया एकादशी की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है. तो चलिए जानें व्रत किस दिन रखना होगा.  

विजया एकादशी किस दिन है?

विजया एकादशी तिथि प्रारंभ 12 फरवरी 2026 दोपहर 12:23 बजे से शुरु होगी लेकिन हिंदू धर्म में त्योहारा उदया तिथि से माने जते हैं इसलिए एकादशी का व्रत 13 फरवरी को रखा जाएगा. एकादशी तिथि 13 फरवरी 2026 को दोपहर 2:26 बजे खत्म होगी. इसलिए शास्त्रीय नियमानुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी हो वही दिन व्रत-पूजा का माना जाएगा. 

पारण (व्रत खोलने) का सही समय कब है?

द्वादशी तिथि 13 फरवरी दोपहर से शुरू होकर 14 फरवरी शाम 4 बजे तक रहेगी. इसलिए पारण का शुभ समय 14 फरवरी सुबह 9:00 से 9:30 बजे के बीच होगा. मान्यता है कि सही समय पर पारण करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है.

विजया एकादशी का धार्मिक और पौराणिक महत्व

विजया एकादशी का उल्लेख पद्म पुराण और अन्य वैष्णव ग्रंथों में मिलता है. पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्रीराम ने लंका विजया से पहले इस एकादशी का व्रत किया था.व्रत के बाद ही उन्हें रावण पर विजया प्राप्त हुई थी और तभी से इसे “विजया एकादशी” कहा जाता है और मान्यता है कि शत्रु विजय चाहिए तो उसके लिए इस एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए.

मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और शत्रुओं पर विजय मिलती है. साथ ही  करियर और जीवन में सफलता के योग बनते हैं.

विजया एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि 

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और संकल्प लें और स्नान-ध्यान के बाद भगवान विष्णु या नारायण की प्रतिमा स्थापित करें. पूजा में पीले फूल, चंदन, तुलसी और दीपक अर्पित करें. इसके बाद इस मंत्र “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें और फिर विजया एकादशी व्रत कथा का पाठ करें. इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन दान करें और शास्त्रों में दान को व्रत का अनिवार्य अंग माना गया है. 

विजया एकादशी क्यों है मानसिक विजया का प्रतीक?

आधुनिक दृष्टि से देखें तो एकादशी व्रत शरीर को डिटॉक्स करता है और साथ ही आत्मसंयम और अनुशासन बढ़ाता है. इतना ही नहीं ये मानसिक स्पष्टता और फोकस बढ़ाता है. इसलिए इसे केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मेंटल और लाइफ-सक्सेस रिचुअल भी माना जाता है. यदि श्रद्धा, अनुशासन और सही विधि से व्रत किया जाए, तो इसे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का शक्तिशाली माध्यम माना जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

