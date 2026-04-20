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सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है 

What to do with found money on road: क्या आपको कभी सड़क पर गिरे पैसे मिले हैं? आपने उन पैसों का क्या किया? क्या मिले हुए पैसे लेना वाकई अच्छा होता है? वास्तु शास्त्र से चलिए समझते हैं कि अगर गिरे रुपए उठाते हैं तो उसका हमारे पैसे और किस्मत से क्या कनेक्शन होता है?

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 20, 2026, 02:45 PM IST

सड़क पर गिरे पैसे उठाना सही या गलत? जानिए आपके पैसे और किस्मत पर इसका क्या असर होता है 

What Should You Do with Money Found on the Street. Photo Credit: AI

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सड़क पर चलते हुए जब हमें पैसा दिखाई देता है तो एक अजीब सी खुशी महसूस होती है Qj पैसा देखते ही हम तुरंत उसे उठाकर चुपके से अपनी जेब में रख लेते हैं, लेकिन, बहुत से लोगों के मन में यह शंका रहती है कि सड़क पर पड़े पैसे का इस्तेमाल करें या नहीं. कुछ लोग गिरे पैसे उठाना गलत मानते हैं तो कुछ इसे ईश्वर का उपहार मान लेते हैं. लेकिन वास्तु शास्त्र में गिरे हुए पैसे मिलना क्या संकेत देता है और इसे उठाना चाहिए या नहीं और उठा लें तो इस रुपये को किस काम में यूज करना चाहिए, चलिए समझते हैं.

सड़क पर अचानक पैसे मिलना सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई संकेत छिपा होता है. आज के समय में जब हर कोई पैसे को लेकर सजग है, ऐसे में सड़क पर मिला पैसा आपके लिए फायदेमंद होगा या जोखिम भरा, यह जानना जरूरी हो जाता है.

अचानक मिला पैसा क्या देता है संकेत?

वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार सड़क पर पैसा मिलना अक्सर सकारात्मक संकेत माना जाता है. इसे इस रूप में देखा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने वाला है या कोई नया अवसर मिलने वाला है.कई लोग इसे देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत भी मानते हैं. आम आदमी के लिए इसका मतलब यह है कि जीवन में चल रही पैसों की टेंशन थोड़ी हल्की हो सकती है या कोई नया रास्ता खुल सकता है.

सिक्के और नोट मिलने का फर्क समझना जरूरी

अगर आपको सड़क पर सिक्के मिलते हैं, तो इसे छोटे लेकिन लगातार मिलने वाले लाभ का संकेत माना जाता है. ऐसे पैसे को तुरंत खर्च करने के बजाय संभालकर रखना बेहतर माना जाता है. वहीं अगर नोट मिलता है, खासकर छोटी राशि का, तो इसे एक तरह का संकेत माना जाता है कि आपको अपने फैसलों में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. यानी पैसा मिला जरूर है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है.

पैसे से भरा पर्स मिले तो क्या करें?

कभी-कभी लोगों को सड़क पर पर्स भी मिल जाता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ मान्यताओं के आधार पर निर्णय लेना सही नहीं होता. यहां एक छुपा हुआ लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है कि यह किसी और की मेहनत की कमाई हो सकती है. ऐसे में सही कदम यह है कि आप उसे लौटाने की कोशिश करें या संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें. यही वह जगह है जहां आस्था और नैतिकता एक साथ काम करती हैं.
 
 समय और परिस्थिति भी देते हैं संकेत

सुबह के समय पैसा मिलना शुभ माना जाता है और इसे दिन की अच्छी शुरुआत का संकेत समझा जाता है. वहीं अगर आप किसी इंटरव्यू या महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हों और रास्ते में पैसे दिख जाएं, तो इसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाले संकेत के रूप में देखा जाता है. लेकिन असली असर आपके व्यवहार पर पड़ता है. अगर आप इसे सकारात्मक संकेत मानकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं, तो आपके फैसले बेहतर हो सकते हैं.

क्या करना चाहिए मिले हुए पैसों का

पारंपरिक मान्यता यह कहती है कि मिले हुए पैसे का एक हिस्सा दान कर देना चाहिए. इससे उस पैसे से जुड़ी नकारात्मकता खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है.व्यावहारिक नजरिए से देखें तो यह आदत आपको पैसे के प्रति संतुलित सोच सिखाती है. इससे लालच कम होता है और जिम्मेदारी बढ़ती है.

सड़क पर मिला पैसा सिर्फ किस्मत नहीं, बल्कि आपकी सोच की परीक्षा भी है. आप उसे कैसे देखते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही असली फर्क पैदा करता है.आज के दौर में जहां पैसे की अहमियत बहुत ज्यादा है, वहां छोटे-छोटे फैसले भी आपके वित्तीय व्यवहार और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं.

सड़क पर पैसे मिलना अपने आप में न पूरी तरह अच्छा है और न बुरा. यह एक संकेत हो सकता है, लेकिन असली असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस स्थिति में क्या निर्णय लेते हैं. अगर समझदारी और संतुलन के साथ इसे लिया जाए, तो यह एक सकारात्मक अनुभव बन सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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