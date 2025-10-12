Mobile Wallpaper: क्या मोबाइल के स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ?

कई लोग स्मार्टफोन की स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाते हैं. कई लोग मंदिर-मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों की तस्वीरें भी रखते हैं. क्या फोन के वॉलपेपर पर भगवान ठाकुर या धार्मिक स्थलों की तस्वीरें लगाना अच्छा माना जाता है? और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं...

आज के समय में हमें कुछ मिले या न मिले, लेकिन हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन ज़रूर होता है. स्मार्टफोन मिलते ही हम सबसे पहले स्क्रीन का वॉलपेपर बदलते हैं और उसे खूब सर्च भी करते हैं. हम जो भी वॉलपेपर चुनते हैं, वह हमारे व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है. कुछ लोग वॉलपेपर पर अपनी तस्वीरें लगाते हैं, तो कुछ अपने प्रियजनों या बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं. वहीं कुछ लोग अपने पसंदीदा देवी-देवताओं के वॉलपेपर अपने स्मार्टफोन पर लगाते हैं. लेकिन क्या स्मार्टफोन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ, आइए जानें...

यह आपके जीवन को प्रभावित करता है

ज्योतिषियों के अनुसार, वॉलपेपर सिर्फ़ फ़ोन पर लगी एक तस्वीर नहीं है. यह हमारे व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है. हम जो वॉलपेपर चुनते हैं, उसका अक्सर हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है.

भगवान की तस्वीर लगाना अच्छा नहीं है

ज्योतिषियों के अनुसार, स्मार्टफोन के वॉलपेपर पर भगवान की तस्वीर लगाना अच्छा नहीं माना जाता, यह अशुभ होता है. धार्मिक दृष्टिकोण से, मोबाइल फोन का उपयोग हर जगह किया जाता है, जैसे बाथरूम में, सड़क पर या कभी-कभी अपवित्र स्थानों पर भी. इसलिए, स्मार्टफोन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना या धार्मिक स्थलों की तस्वीरें रखना शुभ नहीं माना जाता है. मोबाइल फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन, कॉल और अन्य सांसारिक चीजों के बीच धार्मिक स्थलों की तस्वीरें रखना सुविधाजनक नहीं माना जाता है. बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन तस्वीरों के प्रति आदर और सम्मान नहीं दर्शाते हैं.



कई बार हम गंदे हाथों से फ़ोन उठा लेते हैं या कई लोग तो फ़ोन हाथ में पकड़े हुए ही खाना खा लेते हैं. ऐसा करने से देवी-देवताओं और धार्मिक स्थलों का अपमान होता है. वास्तु शास्त्र में भी मोबाइल फ़ोन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना अशुभ माना गया है. इन्हें लगाने से पूजा स्थल की गरिमा कम होती है और ग्रहों के प्रभाव से जीवन में अशुभ परिणाम मिल सकते हैं.



इस प्रकार के वॉलपेपर लगाने से बचें

कई लोग अपने फ़ोन पर देवी-देवताओं के अलावा भावनाओं से जुड़े वॉलपेपर लगाते हैं, इससे आपकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है. ऐसे वॉलपेपर लगाने से जीवन में नकारात्मकता और कई तरह की परेशानियाँ बढ़ती हैं, इसलिए ऐसे वॉलपेपर से दूर रहना चाहिए. इसके साथ ही मोबाइल स्क्रीन पर गहरे रंगों के वॉलपेपर लगाने से भी बचना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गणनाओं और सामान्य ज्योतिष पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से