Spouse Age Difference Effect: क्या पत्नी का अपने पति से बड़ा होना शुभ है या अशुभ? सनातन धर्म कहता है

What Sanatan Dharma says wife to be older than her husband? : विक्की कौशल-कैटरीना कैफ की बात करें या अभिषेक बच्चन-ऐश्वर्या राय की, कई सेलेब्स की पत्नियां उनसे उम्र में बड़ी हैं. आज कल आम जीवन में भी लड़की कई बार अपने पति से बड़ी होती है उम्र में. इस बारे में सनातन धर्म क्या कहता है, चलिए जानें.