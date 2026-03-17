FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नंदा देवी जहाज गुजरात के कांडला पहुंचा, जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट में फंसा था जहाज | 400 हिज़बुल्लाह आतंकी मारने का दावा, रामी इब्राहिम, हरब मुअद मारे गए-IDF | हम हैं तो आप भी सुरक्षित- ममता बनर्जी, बंगाल CM ममता बनर्जी का बयान वायरल | हर बुधवार को सरकारी छुट्टी की घोषणा की, तेल की कमी पर श्रीलंका सरकार का फैसला | रावलपिंडी में ड्रोन अटैक की खबर- सूत्र, पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक | पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, चिकन खाकर हड्डियां गंगा नदी में फेंकीं, नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो वायरल | अली लारीजानी पर हमला किया गया, इजरायली मीडिया के हवाले से खबर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
3 महीने से बड़ा बच्चा गोद लेने वाली महिला को भो मैटरनिटी लीव का पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

3 महीने से बड़ा बच्चा गोद लेने वाली महिला को भो मैटरनिटी लीव का पूरा हक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें

LPG संकट से कोसों दूर है जबलपुर का ये गांव, जानें बिना Cylinder कैसे खाना बनाते हैं यहां के लोग

LPG संकट से कोसों दूर है जबलपुर का ये गांव, जानें बिना Cylinder कैसे खाना बनाते हैं यहां के लोग

Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है

हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी 

50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर

IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर

Homeधर्म

धर्म

Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है

बजरंबली का जन्मोत्सव रामनवमी के बाद आता हैं. इस बार रामनवमी 27 मार्च को है. वहीं हनुमान जयंती अप्रैल में पड़ रही है. 1 या 2 अप्रैल किस दिन हनुमान जी का जन्मदिवस मनेगा चलिए जानें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Mar 17, 2026, 01:45 PM IST

Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है

On which day does Hanuman Jayanti fall-April 1st or 2nd. Photo Credit: AI

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हनुमान जयंती 2 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार तिथि गणना और उदया तिथि का सिद्धांत के अनुसार इस बार बजरंबली की जयंती 2 अप्रैल को ही होगी. यह दिन हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. श्रद्धालु इस दिन विशेष पूजा-अर्चना कर उनसे शक्ति, साहस और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं. देशभर के मंदिरों और घरों में इस दिन भक्ति और अनुष्ठान का वातावरण देखने को मिलता है.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि किसी भी पर्व की सही तिथि निर्धारण में “उदया तिथि” को प्राथमिकता दी जाती है. यही कारण है कि भले ही पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल से शुरू हो रही हो, लेकिन सूर्योदय के समय 2 अप्रैल को पूर्णिमा होने के कारण मुख्य उत्सव उसी दिन मनाया जाएगा.

तिथि और मुहूर्त: क्यों खास है 2 अप्रैल

हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 07:06 बजे आरंभ होगी और 2 अप्रैल को सुबह 07:41 बजे समाप्त होगी. चूंकि 2 अप्रैल की सुबह पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदया तिथि के नियम के अनुसार इसी दिन हनुमान जयंती होगी.  

धार्मिक महत्व: आस्था और विश्वास का प्रतीक

धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है. इस दिन जितनी बार हो सके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए. यह भी विश्वास है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है.

 पूजा विधि: कैसे करें सही तरीके से बजरंगबली की आराधना

हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है. इसके बाद घर या मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर पूजा शुरू की जाती है. पूजा के दौरान सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और तुलसी अर्पित किए जाते हैं. भोग में बेसन के लड्डू या गुड़-चना चढ़ाना शुभ माना जाता है. दीपक जलाकर आरती करने के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है.

हनुमान जयंती के दिन क्या करें?  

विशेषज्ञों के अनुसार इस दिन व्रत रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी कई लोग शुभ मानते हैं. जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है. कई स्थानों पर मंदिरों में भंडारे और सामूहिक पाठ का आयोजन होता है, जिससे सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक आस्था को भी बल मिलता है.

हनुमान जयंती के दिन क्या न करें 

धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन (जैसे मांस और शराब) से परहेज करना चाहिए. साथ ही, नकारात्मक विचारों और क्रोध से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है.

आस्था के साथ मानसिक संतुलन भी

धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं. नियमित प्रार्थना और ध्यान से तनाव कम करने और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिल सकती है.

हनुमा जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली का प्रतीक भी है. वर्ष 2026 में 2 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह पर्व लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?
50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी 
50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर
Copper or Glass Bottle: तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन
तांबा या कांच, पानी पीने के लिए कौन-सी बोतल का करें इस्तेमाल? समझें इसके पीछे का हेल्थ कनेक्शन
तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?
तमिलनाडु, केरलम या पश्चिम बंगाल... जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे अमीर कौन है?
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri Mandir Darshan: मां काली के इस मंदिर की 1800 सीढ़ियां चढ़ते से मिलती है तंत्र-मंत्र से मुक्ति, जानें चमत्कारी शक्तिपीठ का रहस्य 
मां काली के इस मंदिर की 1800 सीढ़ियां चढ़ते से मिलती है तंत्र-मंत्र से मुक्ति, जानें चमत्कारी शक्तिपीठ का रहस्य
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग एक-दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
इन तारीखों में जन्मे लोग एक-दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
Navratri Kanya Puja: नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत
नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत
Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
MORE
Advertisement