Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती अप्रैल में किस दिन है? जान लें बजरंगबली की पूजा विधि का शुभ मुहूर्त क्या है

बजरंबली का जन्मोत्सव रामनवमी के बाद आता हैं. इस बार रामनवमी 27 मार्च को है. वहीं हनुमान जयंती अप्रैल में पड़ रही है. 1 या 2 अप्रैल किस दिन हनुमान जी का जन्मदिवस मनेगा चलिए जानें.

On which day does Hanuman Jayanti fall-April 1st or 2nd. Photo Credit: AI

हनुमान जयंती 2 अप्रैल दिन गुरुवार को मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार तिथि गणना और उदया तिथि का सिद्धांत के अनुसार इस बार बजरंबली की जयंती 2 अप्रैल को ही होगी. यह दिन हनुमान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. श्रद्धालु इस दिन विशेष पूजा-अर्चना कर उनसे शक्ति, साहस और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं. देशभर के मंदिरों और घरों में इस दिन भक्ति और अनुष्ठान का वातावरण देखने को मिलता है.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं कि किसी भी पर्व की सही तिथि निर्धारण में “उदया तिथि” को प्राथमिकता दी जाती है. यही कारण है कि भले ही पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल से शुरू हो रही हो, लेकिन सूर्योदय के समय 2 अप्रैल को पूर्णिमा होने के कारण मुख्य उत्सव उसी दिन मनाया जाएगा.

तिथि और मुहूर्त: क्यों खास है 2 अप्रैल

हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल 2026 को सुबह 07:06 बजे आरंभ होगी और 2 अप्रैल को सुबह 07:41 बजे समाप्त होगी. चूंकि 2 अप्रैल की सुबह पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए उदया तिथि के नियम के अनुसार इसी दिन हनुमान जयंती होगी.

धार्मिक महत्व: आस्था और विश्वास का प्रतीक

धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इस दिन उनकी पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है. इस दिन जितनी बार हो सके हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए. यह भी विश्वास है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है.

पूजा विधि: कैसे करें सही तरीके से बजरंगबली की आराधना

हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और साफ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है. इसके बाद घर या मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर पूजा शुरू की जाती है. पूजा के दौरान सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और तुलसी अर्पित किए जाते हैं. भोग में बेसन के लड्डू या गुड़-चना चढ़ाना शुभ माना जाता है. दीपक जलाकर आरती करने के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है.

हनुमान जयंती के दिन क्या करें?

विशेषज्ञों के अनुसार इस दिन व्रत रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना भी कई लोग शुभ मानते हैं. जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है. कई स्थानों पर मंदिरों में भंडारे और सामूहिक पाठ का आयोजन होता है, जिससे सामाजिक जुड़ाव और सामूहिक आस्था को भी बल मिलता है.

हनुमान जयंती के दिन क्या न करें

धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस दिन तामसिक भोजन (जैसे मांस और शराब) से परहेज करना चाहिए. साथ ही, नकारात्मक विचारों और क्रोध से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है.

आस्था के साथ मानसिक संतुलन भी

धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे पर्व केवल पूजा तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं. नियमित प्रार्थना और ध्यान से तनाव कम करने और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिल सकती है.

हनुमा जयंती केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली का प्रतीक भी है. वर्ष 2026 में 2 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह पर्व लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने और जीवन में संतुलन बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है.

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