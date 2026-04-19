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अक्षय तृतीया पर क्या केवल सोना-चांदी ही खरीदना होता है? तरक्की-पैसा चाहिए तो इन चीजों को घर ले आइए

अक्षय तृतीया का त्योहार अक्षय पुण्य का दिन माना जाता है. अक्षय तृतीया पर लोग सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं. हालांकि, अक्षय तृतीया 2026 पर आभूषणों के बजाय कई और चीजों को खरीदना अक्षय पुण्य की प्राप्ति करता है. तो चलिए जानें अक्षय तृतीया 2026 पर कौन से शुभ कार्य करने चाहिए?

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ऋतु सिंह

Updated : Apr 19, 2026, 07:28 AM IST

अक्षय तृतीया पर क्या केवल सोना-चांदी ही खरीदना होता है? तरक्की-पैसा चाहिए तो इन चीजों को घर ले आइए

Is buying only gold and silver the norm on Akshaya Tritiya?

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क्या अक्षय तृतीया का मतलब सिर्फ ज्वेलरी शॉप तक जाना है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो इस बार थोड़ा रुककर सोचिए. यह दिन सिर्फ खरीदारी नहीं, बल्कि सही फैसले लेकर भविष्य मजबूत करने का मौका भी देता है.

क्यों खास है अक्षय तृतीया 2026 का दिन?

अक्षय तृतीया को ऐसा दिन माना जाता है, जब किए गए काम का फल कभी खत्म नहीं होता. इस बार 19 अप्रैल 2026 को पड़ रहा यह पर्व लोगों के लिए सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि आर्थिक और मानसिक संतुलन बनाने का भी अवसर है. मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया कोई भी काम लंबे समय तक स्थिर लाभ देता है.

 सोना-चांदी ही नहीं, ये खरीदारी भी देती है शुभ संकेत 

आमतौर पर लोग सोना-चांदी खरीदने को ही सबसे शुभ मानते हैं, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है. पीतल और कांसे के बर्तन, नई संपत्ति, फर्नीचर या यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है. इसका सीधा मतलब है-आप अपने जीवन की जरूरतों में निवेश कर रहे हैं, जो आगे चलकर काम आता है.

दान और पूजा: सिर्फ परंपरा नहीं, मानसिक शांति का जरिया 

इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. लेकिन इसके साथ भोजन, पानी, कपड़े या धन का दान करने का एक अलग ही असर होता है. यह सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि समाज में संतुलन बनाने का तरीका भी है. दिलचस्प बात यह है कि अब कई लोग इस दिन जरूरतमंद बच्चों को खाना खिलाने जैसे छोटे-छोटे कदम भी उठा रहे हैं.

 बिना मुहूर्त के शुभ काम: क्यों है यह दिन अलग?

अक्षय तृतीया की सबसे खास बात यही है कि इस दिन किसी विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं होती. यानी अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह दिन सबसे आसान और तनाव-मुक्त मौका देता है. यही वजह है कि कई लोग इस दिन नई शुरुआत को प्राथमिकता देते हैं.

खरीदारी नहीं, ‘स्मार्ट शुरुआत’ का दिन 

एक दिलचस्प बदलाव यह भी देखने को मिल रहा है कि युवा अब इस दिन सिर्फ सोना खरीदने के बजाय अपनी जरूरतों और लक्ष्यों के हिसाब से फैसले ले रहे हैं. कोई नया कोर्स जॉइन कर रहा है, कोई बिजनेस शुरू कर रहा है. यानी अक्षय तृतीया अब ‘वेल्थ क्रिएशन’ से आगे बढ़कर ‘लाइफ प्लानिंग’ का दिन बनता जा रहा है. इस बार अक्षय तृतीया पर सिर्फ परंपरा निभाने के बजाय सोच-समझकर फैसला लें. चाहे छोटी खरीदारी हो या कोई बड़ा कदम, अगर वह आपके भविष्य को मजबूत करता है, तो वही असली शुभ काम है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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