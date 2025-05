IRCTC Rameshwaram Tour Package: आईआरसीटीसी ने रामेश्वरम का किफायती टूर पैकेज लॉन्च किया है. यह टूर पैकेज 12 दिन और 11 रातों का है. रामेश्वरम टूर पैकेज 7 जून 2025 से लेकर 18 जून 2025 तक के बीच होगा. आप इसकी बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं. यह टूर गोरखपुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी), ललितपुर स्टेशन से शुरू होगा. इस पैकेज में आप रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन, तिरुपति इन सभी जगहों को घूम सकेंगे.

इस टूर पैकेज का नाम दक्षिण भारत यात्रा पैकेज है. इसका कोड NZBG58 है. 11 रात और 12 दिनों के इस टूर पैकेज में कुल खर्च 24600 रुपये आएगा. यह टूर पैकेज 24600 से शुरू है इसके अलावा सुविधाओं के अनुसार आपका खर्च बढ़ सकता है. इस टूर पैकेज में आपको ठहरने की व्यवस्था, खाना और आसपास घूमने की सुविधाएं मिलेगी. ट्रेन की कोच और सुविधाओं के अनुसार इसका खर्च बढ़ सकता है.

Take a break from the hustle of everyday life with the Dakshin Bharat Yatra.



Delve into the rich and vibrant culture and heritage of South India with a tour of its most prominent temples.



Package Name: Dakshin Bharat Yatra Ex Gorakhpur (NZBG58)

