Ind vs Aus 1986 Madras Test: वो टेस्ट मैच, जिसने खत्म कर दिया एक अंपायर का करियर

कौन हैं Abhishek Sharma की रूमर्ड गर्लफ्रेंड Laila Faisal? पर्दे के पीछे से क्रिकेटर को सपोर्ट, करती हैं ये बिजनेस

पाकिस्तान की वायु सेना ने अपने ही देश में गिराए बम, खैबर पख्तूनख्वा में 30 लोगों की मौत

कंगना रनौत से भिड़ने वाले विक्रमादित्य सिंह की दूसरी शादी, प्रोफेसर हैं पत्नी, देखें Inside Photos

IB ACIO Answer Key 2025: गृह मंत्रालय ने जारी की आईबी एसीआईओ की आंसर की, यहां से करें डाउनलोड

हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि, दशहरा पर दिल्ली की इन जगहों पर रूट डायवर्जन, घर से निकलने से पहले पढ़ लें ये ट्रैफिक एडवाइजरी

मम्माज़ बॉय थे आचार्य चाणक्य, ज्योतिषि की इस बात को सुन मां के लिए तोड़ दिया था अपना सामने का दांत

'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान

प्रभु श्रीराम के लिए कई बार 'संकटमोचन' बने थे हनुमान, जानें उनके द्वारा किए गए कार्य जो नहीं थी और किसी के वश की बात

धर्म

प्रभु श्रीराम के लिए कई बार 'संकटमोचन' बने थे हनुमान, जानें उनके द्वारा किए गए कार्य जो नहीं थी और किसी के वश की बात

Ramayana Interesting Facts: रामायण के कई किस्से-कहानियां प्रचलित है जिसमें हनुमान जी के बारे में जिक्र मिलता है. हनुमान जी प्रभु श्रीराम के लिए संकटमोचन साबित हुए थे. आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान के बिना भगवान राम के कार्य अधूरे थे.

Aman Maheshwari

Updated : Sep 22, 2025, 03:41 PM IST

प्रभु श्रीराम के लिए कई बार 'संकटमोचन' बने थे हनुमान, जानें उनके द्वारा किए गए कार्य जो नहीं थी और किसी के वश की बात

Interesting Facts About Hanuman Ji: हनुमान जी ने प्रभु श्रीराम के बड़े-बड़े काम किए थे. माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी समुद्र पार लंका गए और सीता माता का पता लगाकर आए. हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं. उनकी वीरता और बलशक्ति की कई कहानियां प्रचलित है. रामायण काल में वह कई बार भगवान राम के लिए संकटमोचन बने थे. उनके पास अलौकिक शाक्तियां थी जिससे उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो किसी देवता के वश में नहीं था. रामायण काल में हनुमान जी द्वारा किए ऐसे कार्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें कोई नहीं कर सकता था.

हनुमानजी ने बड़े आसानी से किए थे ये बड़े कार्य

समुद्र लांघना

हनुमान जी ने माता सीता की खोज में लंका जाने के लिए समुद्र लांघ दिया था. जब माता सीता की खोज में हनुमान, अंगद, जामवंत वीर समुद्र तट के नजदीक पहुंचे तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके बल और पराक्रम का स्मरण कराया. इसके बाद हनुमान जी ने एक छलांग में 100 योजन समुद्र पार किया.

यह भी पढ़ें - Pracheen Hanuman Mandir: दिल्ली में है हनुमान जी का ऐसा मंदिर, जहां हर मुराद होती है पूरी

राक्षसों का वध

रामायण काल के दौरान कई ऐसा पराकर्मी और बलशाली राक्षस से जिनका वध हनुमान जी ने किया था. ऐसी मान्यता है कि, धूम्राक्ष, अकंपन, देवांतक, त्रिशिरा, निकुंभ राक्षसों का वध हनुमान जी ही कर सकते थे.

लंका दहन करना

माता सीता की खोज में हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और सारी वाटिका को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने रावण के पुत्र अक्षयकुमार को भी मार गिराया. इसके बाद हनुमान जी को लंका ले जाया गया और पूंछ में आग लगा दी. जिसके बाद हनुमान जी ने लंका में जला दिया.

यह भी पढ़ें - भारत में यहां स्थित हैं हनुमान जी की ऊंची प्रतिमाएं, कई किलोमीटर दूर से ही हो जाते हैं बजरंगबली के दर्शन

विभीषण को पक्ष में करना

हनुमान जी की वजह से ही विभीषण श्रीराम जी की शरण में पहुंचे थे. रावण के छोटा भाई विभीषण राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी धर्म और सत्य के पथ पर चलता था. लेकिन जब वह श्रीराम की शरण में आया तो जामवंत और अन्य वीरों ने श्रीराम को उस पर भरोसा न करने के लिए कहा. तब हनुमान जी ने विभीषण का समर्थन किया और विभीषण की सहायता से ही रावण का वध हो सका. 

द्रोणागिरी पर्वत उठाना

युद्ध के दौरान मेघनाद द्वारा चलाए गए शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे. तब हनुमान जी लंका से सुषेण वैद्य को लाए. उन्होंने बताया कि, लक्ष्मण के प्राण केवल द्रोणागिरि पर्वत से लाई गई संजीवनी बूटी से ही बच सकते हैं. तब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बच गए. इन सभी कार्यों को प्रभु श्रीराम ही कर सकते थे.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

