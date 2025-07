धर्म

Mysterious Mandir: भारत का एक अनोखा मंदिर जिसके खंभे हवा में लटके हैं, भगवान शिव और विष्णु से जुड़ा है ये पवित्र स्थल

Holy place is associated with Lord Shiva and Vishnuji: देश में कई प्राचीन मंदिर हैं जिनका अपना इतिहास और महत्व है. आज हम आपको आंध्र प्रदेश के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां के खंभे हवा में लटके हुए हैं.