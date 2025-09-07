आज चंद्र ग्रहण पर भी खुला रहेगा देश का एकमात्र देवी मंदिर, पूर्णिमा-अमावस्या को लगता है यहां मेला

जिसे खुद नहीं दिखता वो बना रहा दूसरों का उज्ज्वल भविष्य, जानें नीलरतन बाला की दिल छू लेने वाली कहानी
धर्म
चंद्रग्रहण का सूतक लगते ही देश के सभी मंदिर पूरी तरह बंद रहेंगे. लेकिन एक मंदिर ऐसा भी है जो बंद नहीं होगा और ग्रहण काल में भी वहां पूजा होगी.
आज पितृ पक्ष शुरू हो गया और आज ही चंद्र ग्रहण भी लगेगा. चंद्र ग्रहण रात 9:57 बजे शुरू होगा. आमतौर पर सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी मंदिर नहीं खुलता, बल्कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है. हर जगह सूतक का साया रहता है. क्योंकि, शास्त्रों में कहा गया है कि यह समय नए कार्यों या पूजा-पाठ के लिए उपयुक्त नहीं होता.
अगर आप इस वीकेंड बेंगलुरु के किसी प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए कुछ सुझाव हैं. 7 सितंबर, 2025 को चंद्रग्रहण के कारण कुछ मंदिर बंद रहेंगे. लेकिन केवल बंदे महाकाली मंदिर ही खुला रहेगा. यहाँ जानकारी दी गई है कि कौन सा मंदिर बंद रहेगा?
ग्रहण के दौरान कौन से मंदिर बंद रहते हैं?
ग्रहण के दौरान सभी मंदिर बंद रहते हैं और ग्रहण मोक्ष के बाद ये सभी मंदिर शुद्धिकरण के बाद फिर से खुलते हैं.
बंदे महाकाली मंदिर के बारे में
बंदे महाकाली मंदिर, बैंगलोर के सबसे प्राचीन और दिव्य शक्तिशाली मंदिरों में से एक है. ये मंदिर ग्रहण में भी खुला रहता है. सूत्रों के अनुसार, यह मंदिर केम्पेगौड़ा के काल से अस्तित्व में है. तीन फुट ऊंची चट्टान पर विराजमान इस मां की पूजा भक्त बंदे महाकाली अम्मा के नाम से करते हैं. इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. विशेष रूप से पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यहां मेले जैसा माहौल रहता है. भक्त जादू-टोना, तंत्र-मंत्र, जादू-टोना और दृष्टि दोष से मुक्ति पाने के लिए इस मां के दर्शन करने आते हैं.
ग्रहण के दौरान मंदिर क्यों बंद रहते हैं?
हिंदू परंपरा के अनुसार, ग्रहण के दौरान कई हिंदू मंदिरों को बंद करने की परंपरा है. ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर अत्यंत पवित्र स्थान होते हैं. ऐसी मान्यता है कि जहाँ देवी-देवता निवास करते हैं, वहाँ मंदिर खोलने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. इसी कारण, ग्रहण के बाद सभी मंदिर पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं और शुद्धिकरण के बाद ही देवी-देवताओं की पूजा की जाती है. तिरुपति स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर भी इस दौरान बंद रहता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
