ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली के प्रदूषण पर नितिन गडकरी का बयान- 2 दिन दिल्ली में रहता हूं, इंफेक्शन हो जाता है, मैं परिवहन मंत्री हूं, 40% हमारे कारण ही प्रदूषण होता है

Vijay Hazare Trophy में दिखा सूर्यवंशी का वैभव, 36 गेंद पर जमाई सेंचुरी, तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड

खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान

RRB Group D Exam 2025: आरआरबी ने ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम का बदला शेड्यूल, यहां जानें अब कब होगी परीक्षा

दुनिया के इस झरने में बहती है आग! नजारा देखकर अपनी ही आंखों पर नहीं होगा यकीन

ISRO ने अंतरिक्ष में यूं दिखाई भारत की ताकत, देखिए BlueBird Block-2 मिशन की शानदार तस्वीरें

धुरंधर की सक्सेस का अजय देवगन और फरहान अख्तर को हुआ भारी नुकसान, अक्षय खन्ना ने लिया बड़ा फैसला...

धर्म

खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान

Kharmas Panchak Period 2025 Horoscope:आज से पंचक शुरू हो रहा है और खरमास में पंचक का शुरू होना बहुत अशुभ होता है. सूर्य का धनु राशि में जाना और खरमास का लगना 4 राशियों के लिए मुसीबत खड़े कर देगा अगर सावधानी नहीं बरती गई.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 24, 2025, 02:04 PM IST

Kharmas Panchak Period 2025 Horoscope

सूर्य इस समय धनु राशि में है. सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करते ही खरमास का प्रारंभ होता है. खरमास के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित है. इसलिए, यदि पंचक काल भी इसी दौरान आता है, तो अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि किन राशियों को इस दौरान सावधान रहना होगा.
 

सूर्य के धनु या मीन राशि में प्रवेश करने के समय को खरमास कहा जाता है, और यदि इस दौरान पंचक पड़ता है, तो इसे अत्यंत अशुभ माना जाता है. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, वर्ष का अंतिम पंचक बुधवार, 24 दिसंबर से सोमवार, 29 दिसंबर तक होता है. खरमास के दौरान पांच दिवसीय पंचक पड़ने पर, उस अवधि को दोहरा दोष माना जाता है.

पंचक के ये 5 दिन 4 राशियों के लिए शुभ नहीं रहेंगे 

वृषभ और कर्क राशि समेत चार राशियों के जातकों को इस दौरान बेहद सतर्क रहने की जरूरत है. इन राशियों के जातकों को पांच दिनों तक हर काम सावधानी से करने की सलाह दी जाती है. तो आइए जानते हैं इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा.
 
वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों को इस दौरान बहुत सावधान रहना चाहिए. उन्हें किसी भी प्रकार के टकराव से बचना चाहिए और मन की शांति बनाए रखनी चाहिए. इस राशि के जातकों को कार्यालय में काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. इसके अलावा, उन्हें सहकर्मियों से सहयोग नहीं मिलेगा. व्यापार में आपको एक निश्चित लाभ सीमा के भीतर काम करना पड़ सकता है, जो चिंता का विषय हो सकता है. इन पांच दिनों के दौरान वित्तीय खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बचत करना मुश्किल हो सकता है. व्यक्तिगत जीवन में आपको अपने जीवनसाथी के साथ सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मतभेद हो सकते हैं और आपको समझौता करना पड़ सकता है.
 
कर्क राशि: खरमास में पंचक होने के कारण कर्क राशि के जातकों को किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन से बचना चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए. इन पांच दिनों में अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपको अनेक समस्याओं और मानहानि का सामना करना पड़ सकता है. इन पांच दिनों में कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक समस्याएं और खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेषकर यदि आप इन्हें हल करने के लिए ऋण लेते हैं. करियर के संदर्भ में, कार्यभार और वरिष्ठों के साथ समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो सकती हैं, जिसके कारण नई नौकरी तलाशने की आवश्यकता पड़ सकती है.
 
धनु राशि: पंचक के कारण खरमास में द्विगुण दोष की अवधि धनु राशि के जातकों के लिए उतार-चढ़ाव से भरी रहेगी. धनु राशि वालों को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें. धनु राशि वालों के करियर की बात करें तो आपको नौकरी बदलनी पड़ सकती है या बहुत यात्रा करनी पड़ सकती है. इससे वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. व्यापार के लिहाज से, इन पांच दिनों में आय बढ़ाने में चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि प्रतियोगी आप पर दबाव डाल सकते हैं. आर्थिक रूप से, खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण भारी नुकसान हो सकता है.
 
मीन राशि: कृमस के दौरान पंच भावों के अशुभ संयोग के कारण, मीन राशि के जातकों को अपने और पूरे परिवार के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और यात्रा के दौरान अपने सामान की विशेष सुरक्षा करनी चाहिए. पारिवारिक समस्याओं के कारण दैनिक गतिविधियों में बाधा और आर्थिक कठिनाइयां आ सकती हैं. करियर के लिहाज से, आपको काम के सिलसिले में बार-बार यात्रा करनी पड़ सकती है, जो चुनौतीपूर्ण हो सकती है. व्यापार के लिहाज से, लाभ में उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिसके कारण आपको अपनी व्यावसायिक रणनीति में बदलाव करना होगा. पारिवारिक समस्याओं के कारण जीवनसाथी के साथ सुख बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष गणनाओं और अंक शास्त्र के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

 


 

