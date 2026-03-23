मनी प्लांट इस दिशा में लगाते ही तिजोरी होने लगेगी ओवरफ्लो? लेकिन ये 4 गलतियां टिकने नहीं देती हैं पैसा

क्या मनी प्लांट आपके घर में और फिर भी पैसे की किल्लत से आप जूझ रहे हैं? तो इसके पीछे वजह 4 तरह की गलतियां हो सकती हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर सही तरीके से मनी प्लांट घर में लगा हो तो भिखारी भी अरबपति बन सकता है.

In which direction should a Money Plant be placed to attract wealth? Photo: AI

आजकल लगभग हर घर में मनी प्लांट दिख जाता है. इसे सिर्फ सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, सही दिशा में रखा गया मनी प्लांट आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहायक माना जाता है. लेकिन अगर इसे गलत जगह रख दिया जाए, तो इसका उल्टा असर भी देखने को मिल सकता है.

गलत दिशा में रखा तो बढ़ सकती हैं परेशानियां

वास्तु मान्यताओं के अनुसार, मनी प्लांट को उत्तर-पूर्व दिशा में रखना उचित नहीं माना जाता. इस दिशा का संबंध बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है, जबकि मनी प्लांट शुक्र ग्रह से संबंधित माना जाता है. इन दोनों ग्रहों के बीच विरोधाभास होने के कारण इस दिशा में पौधा रखने से घर में तनाव और आर्थिक असंतुलन बढ़ सकता है. इसी तरह पूर्व और पश्चिम दिशा में भी इसे रखने से अनावश्यक खर्च और पारिवारिक मतभेद बढ़ने की बात कही जाती है.



सही दिशा कौन सी है?

वास्तु के अनुसार, घर की दक्षिण-पूर्व दिशा मनी प्लांट के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है. इसे ‘अग्नि कोण’ कहा जाता है और इसका संबंध ऊर्जा और समृद्धि से जोड़ा जाता है. मान्यता है कि इस दिशा में मनी प्लांट रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और आर्थिक स्थिरता आने लगती है.

छोटी-छोटी गलतियां, बड़ा असर डाल सकती हैं

मनी प्लांट को स्वस्थ रखना भी उतना ही जरूरी है जितना सही दिशा में रखना. अगर इसकी पत्तियां सूखने लगें, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि सूखे पत्ते नकारात्मक ऊर्जा का संकेत माने जाते हैं.

पौधे को समय- समय पर पानी देना और उसकी बेलों को जमीन पर फैलने से रोकना भी जरूरी है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार, जब पौधा ऊपर की ओर बढ़ता है, तो यह प्रगति और उन्नति का संकेत माना जाता है.

गमले का चुनाव भी मायने रखता है

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि मनी प्लांट को मिट्टी के गमले या नीले कांच की बोतल में रखना बेहतर होता है. यह न केवल पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है, बल्कि वास्तु के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मनी प्लांट घर के वातावरण को शुद्ध करने में मदद करता है और इनडोर एयर क्वालिटी को बेहतर बनाता है.

आस्था के साथ देखभाल भी जरूरी

मनी प्लांट को लेकर कई मान्यताएं हैं, लेकिन इसका असली फायदा तभी मिलता है जब इसे सही तरीके से रखा और संभाला जाए. सही दिशा, नियमित देखभाल और संतुलित दृष्टिकोण—ये तीनों चीजें मिलकर इस साधारण पौधे को आपके घर में सकारात्मक बदलाव का कारण बना सकती हैं.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य जागरूकता और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित है. आयुर्वेदिक पौधों का उपयोग करने से पहले किसी डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

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