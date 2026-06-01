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Numerology: जून में इन 3 मूलांक को मिलेगा उनके कर्मों का फल, मास्टर नंबर की एनर्जी खोलेगी सक्सेस और ऑपर्च्युनिटी का बड़ा दरवाजा

Master number effect: न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जून 2026 की एक खास तारीख को “मास्टर नंबर एनर्जी” का प्रभाव माना जा रहा है, जो जीवन में बड़े बदलाव और नए अवसर ला सकती है. इसका सबसे अधिक असर मूलांक 1, 4 और 7 वालों पर दिख सकता है, खासकर करियर, रिश्तों और निर्णयों में.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 01, 2026, 07:40 AM IST

Numerology: जून में इन 3 मूलांक को मिलेगा उनके कर्मों का फल, मास्टर नंबर की एनर्जी खोलेगी सक्सेस और ऑपर्च्युनिटी का बड़ा दरवाजा

June Numerology Predictions for These  3 mulank. (Photo AI)

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June Numerology Predictions for These  3 mulank : न्यूमेरोलॉजी में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं होतीं, बल्कि उन्हें ऊर्जा परिवर्तन का समय माना जाता है. जून 2026 की एक खास तारीख को लेकर ज्योतिष और न्यूमेरोलॉजी विशेषज्ञों का मानना है कि यह “मास्टर नंबर एनर्जी” लेकर आ रही है. इस प्रभाव का सबसे ज्यादा असर मूलांक 1, 4 और 7 से जुड़े लोगों पर देखा जा सकता है.

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 क्या है मास्टर नंबर एनर्जी?

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार जब किसी तारीख के अंकों का योग एक मजबूत एकल संख्या या विशेष पैटर्न में बदल जाता है, तो उसे मास्टर नंबर एनर्जी कहा जाता है. ऐसी एनर्जी को बदलाव, अवसर और अचानक होने वाले मोड़ों से जोड़ा जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार इस समय की ऊर्जा से  रुके हुए कामों में गति ला सकती है. करियर और रिश्तों में नए अवसर दे सकती है और  जीवन में अचानक बदलाव का संकेत दे सकती है. तो चलिए जानें किन मूलांक के लिए ये मास्टर एनर्जी काम करने वाली है.

06/06/2026 → 6+6+2+0+2+6 = 22 (Master Number)
11/06/2026 → 11 (Master Number Day)
22/06/2026 → 22 (Master Number Day)

(नोट- इन्हीं में से कोई तारीख “एनर्जी डे” के तौर पर काम करेगी)

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मूलांक 1 वालों पर असर

मूलांक 1 को नेतृत्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है. इस अवधि में करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. पहचान और पोजिशन मजबूत होने के संकेत हैं और हालांकि अहंकार और जल्दबाजी से बचने की जरूरत होगी. साथ ही मूलांक 1 के लिए ये सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें.

मूलांक 4 वालों पर असर

मूलांक 4 वाले लोग स्थिरता और मेहनत से जुड़े होते हैं. इस समयलंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी या स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं और  मानसिक दबाव के बाद राहत महसूस हो सकती है. मूलांक 4 को बदलाव को स्वीकार करना फायदेमंद रहेगा.

मूलांक 7 वालों पर असर

मूलांक 7 को आध्यात्मिक और गहरी सोच से जोड़ा जाता है. इस अवधि में आत्मविश्लेषण और अंदरूनी समझ बढ़ सकती है और कोई छुपा हुआ अवसर सामने आ सकता है. साथ ही इनको अकेलेपन या ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी होगा. वहीं  निर्णयों में संतुलन बनाए रखना अहम रहेगा.

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किन तारीखों के लोगों पर ज्यादा असर?

न्यूमेरोलॉजी के अनुसार इन जन्मतारिख वालों पर प्रभाव अधिक माना जाता है:

1, 10, 19, 28
4, 13, 22, 31
7, 16, 25

हालांकि न्यूमेरोलॉजी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन यह लोगों की सोच और आत्म-विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह मास्टर नंबर अवधि जीवन में “टर्निंग पॉइंट” जैसी स्थिति पैदा कर सकती है, खासकर मूलांक 1, 4 और 7 वालों के लिए.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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