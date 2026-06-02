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Budh Gochar: बुध घुमाने आ रहे इन 5 राशियों के भाग्य का पहिया, 'भद्र राजयोग'खोलेगा नए नौकरी के अवसर और तिजोरियां होगी ओवरफ्लो

Bhadra Rajyog Effects on Zodiac: क्या लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं? या फिर करियर में किसी बड़े अवसर की तलाश में हैं? ज्योतिष के अनुसार आने वाले कुछ सप्ताह कुछ राशियों के लिए खास साबित हो सकते हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 02, 2026, 07:40 AM IST

Budh Gochar: बुध घुमाने आ रहे इन 5 राशियों के भाग्य का पहिया, 'भद्र राजयोग'खोलेगा नए नौकरी के अवसर और तिजोरियां होगी ओवरफ्लो

जून में भद्र राजयोग से चमकेगी 5 राशियों किस्मत (फोटो एआई)

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जून में 5 राशियों की किस्मत का पिटारा ऐसा खुलेगा कि वो जो चाहेंगी पा लेंगी क्योंकि बुध के गोचर से भद्र राजयोग बन रहा है जो नौकरी-धन और रिश्तों में ऐसे अवसर लाएगा जिसकी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे. बुध ग्रह के अपनी ही राशि मिथुन में प्रवेश करने से भद्र राजयोग का निर्माण हुआ है. वैदिक ज्योतिष में इसे शुभ योगों में गिना जाता है. माना जाता है कि इसका प्रभाव बुद्धि, संचार कौशल, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक मामलों पर विशेष रूप से दिखाई देता है. ऐसे में कई लोगों के लिए यह समय नई शुरुआत और पुराने अटके काम पूरे करने का अवसर बन सकता है.

भद्र राजयोग क्यों माना जाता है खास?

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धिमत्ता, तर्क क्षमता, वाणी, व्यापार और निर्णय लेने की शक्ति का कारक ग्रह माना गया है. जब बुध अपनी ही राशि मिथुन में मजबूत स्थिति में आता है तो भद्र राजयोग का निर्माण होता है. ज्योतिषियों का मानना है कि यह योग केवल धन लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास, सामाजिक पहचान और पेशेवर प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकता है. खास बात यह है कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में संचार कौशल और सही निर्णय लेने की क्षमता ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है.

मिथुन राशि के लिए खुल सकते हैं नए रास्ते

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से सकारात्मक माना जा रहा है. करियर में अचानक कोई महत्वपूर्ण अवसर मिल सकता है या लंबे समय से चल रही किसी समस्या का समाधान निकल सकता है. जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन सकती है. पारिवारिक माहौल भी अपेक्षाकृत संतुलित रहने की उम्मीद है.

कन्या राशि को मिल सकता है मेहनत का बड़ा फल

कन्या राशि के स्वामी भी बुध ही हैं, इसलिए इस राशि पर भी इस गोचर का प्रभाव अधिक माना जा रहा है. कार्यस्थल पर आपके काम को पहचान मिलने की संभावना है. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, वेतन वृद्धि या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय उम्मीदें जगा सकता है. आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिल सकता है.

तुला राशि वालों के लिए अवसरों का दौर

तुला राशि के जातकों के लिए यह समय रुके हुए कार्यों को गति देने वाला माना जा रहा है. यदि किसी योजना पर लंबे समय से काम चल रहा है तो उसमें प्रगति देखने को मिल सकती है. विदेशी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय संगठनों या ऑनलाइन व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं. छात्रों के लिए भी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यह समय अपेक्षाकृत अनुकूल माना जा रहा है.

धनु और कुंभ राशि को मिल सकता है लाभ

धनु राशि के लोगों के लिए आय के नए स्रोत बनने की संभावना जताई जा रही है. व्यापार विस्तार, नए ग्राहक या नई साझेदारी जैसे अवसर सामने आ सकते हैं. वहीं अविवाहित लोगों के जीवन में रिश्तों को लेकर सकारात्मक बदलाव की उम्मीद भी बन सकती है. कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर और निजी जीवन दोनों में प्रगति के संकेत माने जा रहे हैं. प्रेम संबंधों में मजबूती आ सकती है और कुछ लोगों के लिए विवाह से जुड़ी चर्चाएं आगे बढ़ सकती हैं. छात्रों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना बताई जा रही है.

इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है

ज्योतिष विशेषज्ञों का मानना है कि बुध का प्रभाव केवल धन या नौकरी तक सीमित नहीं होता. यह व्यक्ति की बातचीत, नेटवर्किंग और सीखने की क्षमता को भी प्रभावित करता है.यही कारण है कि इस अवधि में जो लोग नई स्किल सीखने, इंटरव्यू देने, व्यापारिक बातचीत करने या नए संपर्क बनाने पर ध्यान देंगे, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ मिल सकता है. कई बार ग्रहों के शुभ प्रभाव का फायदा वही लोग उठा पाते हैं जो अवसर आने पर तैयारी के साथ आगे बढ़ते हैं.
 
भद्र राजयोग को ज्योतिष में शुभ योग माना जाता है और बुध का मिथुन राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकता है. हालांकि ज्योतिषीय फल संभावनाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए इन्हें प्रेरणा के रूप में लेना बेहतर है. यदि आपकी राशि मिथुन, कन्या, तुला, धनु या कुंभ है, तो आने वाले दिनों में नए अवसरों पर नजर बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी ज्योतिष और ग्रह- नक्षत्रों  के आधार पर लिखी गई है. जरूरी नहीं की सबका अनुभव एक सा हो. ग्रहों और कुंडली से भी परिणाम बदल जाते हैं. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें

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