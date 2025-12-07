2026 में इन 3 राशियों के करियर, नौकरी और पैसे पर रहेगी शनि की नजर,  जाने कैसा रहेगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर  

2026 में शनि की साढ़ेसाती तीन राशियों को प्रभावित करेगी, जबकि ढैय्या दो राशियों को प्रभावित करेगी. जानिए शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का किन राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा.

2026 में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का इस राशि वालों पर पड़ेगा असर

ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता और कर्म का कारक ग्रह कहा जाता है. शनिदेव सदैव व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं. शुभ कार्य करने वाले व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और अशुभ कार्य करने वाले व्यक्ति को शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का अशुभ फल भोगना पड़ता है. वर्ष 2025 शीघ्र ही समाप्त होने वाला है और वर्ष 2026 के प्रारंभ होते ही इसके अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे. जानिए शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे करें इनका समाधान.

इस राशि के लोगों को शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का अनुभव होगा

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मार्च में शनि देव मीन राशि में प्रवेश कर गए थे. शनि के बृहस्पति में गोचर के बाद मेष राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो गया था. वहीं, मीन राशि वालों पर शनि का दूसरा चरण और कुंभ राशि वालों पर शनि का आखिरी यानी तीसरा चरण शुरू हो गया था. मेष, मीन और कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 2027 तक बना रहेगा क्योंकि 2026 में शनि मीन राशि में ही रहेंगे. ऐसे में नए साल में इन राशियों के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा और सिंह व धनु राशि वाले भी शनि की ढैय्या के प्रभाव में रहेंगे.

मेष राशि – शनि प्रभाव 2026

2026 में शनि मेष राशि के स्वयं भाव (पहले भाव) से गुजरता रहेगा, इसलिए यह साल मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी बढ़ाने वाला होगा. करियर में परिणाम धीमे मिलेंगे, लेकिन स्थिर और लंबे समय के लिए फायदेमंद होंगे. नए प्रोजेक्ट, प्रमोशन या नौकरी बदलने के अवसर आएंगे, लेकिन उनसे पहले कड़ी तैयारी और धैर्य की जरूरत होगी. धन के मामले में खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए 2026 में वित्तीय प्लानिंग और बचत बेहद जरूरी होगी.

स्वास्थ्य पर शनि का सीधा प्रभाव रहने से थकान, नींद में कमी, हड्डियों-जोड़ों का दर्द, त्वचा और पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. फिटनेस, योग और रूटीन सुधारना लाभ देगा. छात्रों के लिए यह मेहनत का साल है. कड़ी पढ़ाई करने वालों को ही अच्छे परिणाम मिलेंगे. विदेश, प्रतियोगी परीक्षाएं या तकनीकी शिक्षा में सफलता की संभावना है. कुल मिलाकर 2026 मेष राशि वालों के लिए कड़ी मेहनत से मिलने वाली स्थिर प्रगति का वर्ष है.

समाधान

मेष राशि के जातकों को हर शनिवार सरसों का तेल दान करना चाहिए. शनि मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए. गरीबों, जरूरतमंदों और बुजुर्गों की सेवा की जानी चाहिए.

कुंभ राशि

2026 में शनि मेष राशि से कुंभ राशि के तीसरे भाव को प्रभावित करेगा. यह समय कुंभ जातकों के लिए साहस, प्रयास और नए अवसरों से भरा रहेगा. करियर में तेजी दिखाई देगी, नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन या क्षेत्र बदलने के योग बनेंगे. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक मिलेंगे. धन के मामले में यह साल स्थिरता और वृद्धि लाएगा, हालांकि अनियोजित खर्चों पर ध्यान रखना होगा.

स्वास्थ्य के लिहाज़ से मानसिक तनाव, आंखों या कंधे से संबंधित हल्की परेशानियां आ सकती हैं. नियमित रूटीन आपको फिट रखेगा. छात्रों के लिए 2026 बेहद अच्छा रहेगा. एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं. विदेश में पढ़ाई की इच्छा रखने वालों को भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कुल मिलाकर 2026 कुंभ राशि वालों के लिए प्रगति, अवसर और आत्मविश्वास का वर्ष रहेगा.

समाधान

प्रत्येक शनिवार को तिल या तेल का दीपक जलाएं. अपने साथ लोहे का एक छोटा टुकड़ा (जैसे चाबी आदि) रखें. काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

मीन राशि

2026 में शनि मेष राशि से मीन राशि के दूसरे भाव को प्रभावित करेगा. यह वर्ष मीन जातकों के लिए धन, परिवार और वाणी से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण साबित होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी, लेकिन मेहनत और धैर्य दोनों की परीक्षा होगी. करियर में स्थिरता बनेगी. लंबे समय से रुके काम पूरे होंगे तथा नई आय के स्रोत खुल सकते हैं. व्यवसाय करने वालों को 2026 में अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएँ हैं.

स्वास्थ्य के लिहाज़ से गले, दांत, आंखों या थायरॉइड से जुड़ी सावधानियां जरूरी होंगी. तनाव कम रखने की कोशिश करें. छात्रों के लिए 2026 सफलता लाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कला, मेडिकल, रिसर्च या विदेश शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं. परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे, पर वाणी में कठोरता से बचना जरूरी होगा. कुल मिलाकर 2026 मीन राशि के लिए वित्तीय मजबूती और स्थिर प्रगति का वर्ष है.

समाधान

शनिवार को काले चने दान करें. शनिदेव को समर्पित महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. गरीबों और जरूरतमंदों को चप्पल/कपड़े और शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान करें.

धनु और सिंह राशि के लोगों पर धैर्य का प्रभाव बना रहेगा.

सिंह और धनु राशि वालों के लिए नए साल में यात्रा और ख़र्चे बढ़ सकते हैं और आपको हर काम में धैर्य रखना होगा. अचानक आर्थिक बोझ आ सकता है और आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा. कामकाज में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अनिश्चितता बनी रहेगी. पारिवारिक मामले संवेदनशील रहेंगे, इसलिए फ़ैसले लेते समय सावधानी बरतें.

समाधान

हनुमानजी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं. शनिवार को काले तिल का दान करें और प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें. गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं. शनिवार को नीले या काले कपड़े न पहनें. पिता का आशीर्वाद लें.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

प्रश्न: शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव कैसा होता है?

उत्तर: मानसिक तनाव, वित्तीय चुनौतियाँ, काम में देरी, परिवार से मतभेद, बढ़ी हुई ज़िम्मेदारी

प्रश्न: शनि के प्रभाव का प्रभाव कैसा होता है?

उत्तर: काम में उतार-चढ़ाव, स्वास्थ्य समस्याएं, अप्रत्याशित खर्च

प्रश्न: कैरियर और व्यवसाय पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: काम की गति धीमी होना, वरिष्ठों के साथ गलतफहमी, काम का दबा

Disclaimer: यह खबर सामान्य ग्रह-गोचर और शनि के प्रभाव पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

