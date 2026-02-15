FacebookTwitterYoutubeInstagram
Mahashivratri Sandhya Puja: महाशिवरात्रि पर आज शाम की पूजा और जागरण से महादेव क्यों होते हैं विशेष प्रसन्न?

महाशिवरात्रि पर क्यों शाम की पूजा और जागरण बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. संध्या पूजा आखिर शिवजी को क्यों प्रसन्न करता है? चलिए समझते हैं.

ऋतु सिंह

Updated : Feb 15, 2026, 06:28 AM IST

Importance of Sandhya Puja on Mahashivratri

महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और शिव-तत्व से जुड़ने की रात मानी जाती है. इस दिन की गई संध्या पूजा और रात्रि जागरण का विशेष धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक महत्व बताया गया है. सवाल यह है कि आखिर महाशिवरात्रि पर शाम को ही पूजा क्यों की जाती है, कौन-सा दीपक जलाना चाहिए और इस समय कौन-सी विधि सबसे फलदायी मानी जाती है?

महाशिवरात्रि में संध्या पूजा ही क्यों होती है विशेष?

शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि माघ/फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जिसे शिव-तत्व का सबसे शक्तिशाली समय माना गया है.

धार्मिक मान्यता क्या कहती है संध्या पूजा को लेकर

सूर्यास्त के बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है और इस काल में भगवान शिव कैलास पर आनंद अवस्था में होते हैं. इसी समय शिव-पार्वती पृथ्वी के समीप विचरण करते हैं और इसी कारण शाम की पूजा को तुरंत फल देने वाली पूजा कहा गया है.

ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है?

ज्योतिष के अनुसार महाशिवरात्रि की रात चंद्रमा कमजोर अवस्था में होता है इसलिए मन, भावनाएं और अवचेतन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है. ऐसे में 
शिव तत्व (तामसिक से सात्विक ऊर्जा में परिवर्तन) चरम पर होता है और यही कारण है कि इस रात किया गया जप, ध्यान और पूजा मन की गांठें खोल देता है.

कौन-सा दीपक जलाने से महादेव होते हैं प्रसन्न?

महाशिवरात्रि की संध्या पूजा में दीपक का विशेष महत्व है. सबसे शुभ दीपक तो घी का माना जाता है क्योंकि ये आत्मिक शुद्धि और शिव कृपा दिलाता है लेकिन अगर घी न हो तो आप सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं क्योंकि ये शनि दोष, नकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्ति दिलाने वाला होता है. इसलिए शिवलिंग के पास घी का दीपक और घर के बाहर या पीपल के नीचे तेल का दीपक जला सकते हैं. 

संध्या समय महाशिवरात्रि पूजा की सही विधि

शाम की पूजा सरल लेकिन नियमपूर्वक करनी चाहिए.इसके लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करें और सफेद और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. फिर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद से अभिषेक करें और बिल्व पत्र, धतूरा, भस्म अर्पित करें. इसके बाद दीपक जलाकर “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें. साथ ही रात्रि में कम से कम एक प्रहर जागरण करें. माना जाता है कि इस विधि से की गई पूजा से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं.

कौन-से मंत्र शाम की पूजा में विशेष फल देते हैं?

  • ॐ नमः शिवाय
  • महामृत्युंजय मंत्र
  • रुद्राष्टकम्
  • शिव चालीसा

ज्योतिष के अनुसार, इन मंत्रों का संध्या समय जाप 100 गुना फल देता है.

महाशिवरात्रि की संध्या पूजा से क्या लाभ होते हैं?

महाशिवरात्रि पर संध्या के समय पूजा से मानसिक शांति मिलती है और वैवाहिक जीवन में संतुलन आता और नकारात्मक ऊर्जा का नाश. साथ ही शनि, चंद्र और राहु दोष में राहत मिलती है जिससे आत्मिक उन्नति होती है. 

जान लें महाशिवरात्रि पर संध्या पूजा और जागरण का महत्व केवल परंपरा नहीं, बल्कि गहरे धार्मिक और ज्योतिषीय कारणों से जुड़ा है. यह वह समय है जब शिव-तत्व सबसे सक्रिय होता है और भक्त की सच्ची साधना तुरंत स्वीकार होती है. सही दीपक, सही विधि और जागरूक मन के साथ की गई पूजा महादेव को शीघ्र प्रसन्न करती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

