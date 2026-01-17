Zodiac Sign: ये राशि वाला है आपका दोस्त या हमसफर तो लाइफ सेट समझें, वो सब यहां मिलेगा जिसकी आपको तमन्ना होगी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
धर्म

This zodiac signs are best friends and life partner: हर किसी की ये चाह होती है कि उसकी जिंदगी में एक मददगार दोस्त हो और दिल से प्यार करने वाला जीवनसाथी. अगर ऐसी चाहत आपकी है तो आपको अपने फ्रेंडलिस्ट में कम से कम एक दोस्त इस राशिवाले को जरूर शामिल करना चाहिए और शादी इस खास राशिवाले से ही करनी चाहिए.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jan 17, 2026, 09:15 AM IST

अगर आपको अपने जीवन में सच्चा दोस्त और बेहद रोमांटिक-प्यार करने वाल वफादार जीवनसाथी चाहिए तो आपको वृश्चिक राशि वाले को पसंद करना होगा. क्योंकि ये वो राशि है जो अपनों के लिए जान देने और जान लेने वाली होती है. इनकी वफादारी का कोई तोड़ नहीं होता लेकिन इनके साथ दगा किसी ने किया तो ये छोड़ती भी नहीं हैं. ये बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन दुश्मन भी होती हैं. चलिए आज आपको वृश्चिक राशि की खूबियां और कमियां दोनों ही बताते हैं और ये भी कि क्यों आपके दोस्तों में कम से कम एक तो इस राशि का होना ही चाहिए.

जिन लोगों का भी जन्म 23 अक्टूबर–22 नवंबर के बीच होता है वो वृश्चिक राशि के होते हैं और इस राशि का स्वामी मंगल होता है. इसलिए इस राशि वालों में मंगल की खूबियां और कुछ कमियां कूट-कूटकर भरी होती हैं. ये जल तत्व की राशि है जिस पर मंगल और केतु दोनों का प्रभाव होता है. ये राशि बिच्छू की तरह शांत-खुद में रहने वाली होती है लेकिन अगर किसी ने इसे छेड़ा तो फिर ये बार-बार डंक मारती है. इस राशि वाले भीतर से गहरी, तीव्र और अत्यंत शक्तिशाली होती है. वृश्चिक जातक जीवन को सतही नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक समझना चाहते हैं. इनके लिए हर अनुभव एक परिवर्तन की सीढ़ी होता है.

वृश्चिक राशि की प्रमुख खूबियां जो इनको बनाती है औरों से एकदम अलग

वृश्चिक राशि को अगर दोस्त, जीवनसाथी और मददगार के रूप में देखा जाए तो इनका स्वभाव और भी गहराई से समझ में आता है. इनमें वो खूबियां होती हैं जो शायद ही आपको किसी और राशि में नजर आएं. तो चलिए जानें दोस्त-जीवन साथी और एक इंसान के रूप में ये कैसी राशि होती है.

विपरीत स्थिति में हमेशा साथ खड़े मिलेंगे

वृश्चिक राशि वाले वो दोस्त होते हैं जो सुख में आपके साथ नजर आएं न आएं लेकिन विपरीत स्थिति में हमेशा साथ खड़े मिलेंगे. ये दोस्ती निभाने में जान लगा देते हैं. आपका दर्द बिना कहे समझ लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर चट्टान बनकर खड़े रहते हैं. लेकिन तभी तब आप भी इनके साथ लॉयल हों क्योंकि अगर आपने इन्हें कभी धोखा दिया तो ये उन्हें जीवन भर याद रहता है और एक बार भरोसा टूट जाए तो रिश्ता दोबारा वैसा नहीं रहता है भले ही किसी मोह में वो आपको माफ कर दें लेकिन आपके धोखे को वो भूलेंगे कभी नहीं.

अनमोल प्यार देने वाली राशि है ये

वृश्चिक राशि वाला अगर आपका जीवनसाथी है तो समझ लें आप लकी हैं. ये भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ते हैं. प्रेम इनके लिए साधारण नहीं, बल्कि समर्पण है. ये अपने साथी को सुरक्षा, स्थिरता और पूर्ण निष्ठा देते हैं. लेकिन अपेक्षाएं भी उतनी ही अधिक रखते हैं. ईमानदारी मिले तो ये उम्र भर साथ निभाने वाले पार्टनर साबित होते हैं. ये जिसके साथ प्यार में जुड़ती हैं उसके अलावा फिर किसी के लिए उनके मन में जगह नहीं होती. ये अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं और अगर प्यार में धोखा मिले तो किसी भी हद तक जाकर बदला भी ले सकती हैं.

सबसे मददगार राशि होती हैं ये

वृश्चिक मदद दिखावे के लिए नहीं करता. ये तब सामने आते हैं जब हालात सच में कठिन हों. संकट के समय इनकी रणनीति, साहस और गोपनीयता अद्भुत होती है. ये आपकी कमजोरी को उजागर नहीं करते, बल्कि उसे ताकत में बदलने का रास्ता दिखाते हैं. यही इन्हें खास बनाता है.

इन तीनों भूमिकाओं में वृश्चिक की एक समान पहचान है गहराई, निष्ठा और संकट में साथ खड़े रहने की ताकत.
जो इन्हें समझ लेता है, उसके जीवन में वृश्चिक एक आशीर्वाद बन जाता है.

अडिग संकल्प और इच्छाशक्ति  

वृश्चिक जातक जब किसी लक्ष्य को तय कर लेते हैं, तो उसे पाने तक चैन नहीं लेते. कठिन परिस्थितियाँ इन्हें तोड़ नहीं पातीं, बल्कि और मज़बूत बनाती हैं. यही कारण है कि ये लोग बार-बार गिरकर भी उठते हैं और अंततः सफलता हासिल करते हैं.

गहराई से समझने की क्षमता

ये लोग सतह पर नहीं रुकते. व्यक्ति हो या परिस्थिति वृश्चिक हर बात की जड़ तक पहुँचना चाहता है. यही कारण है कि ये अच्छे रिसर्चर, मनोवैज्ञानिक, जासूस, डॉक्टर या रणनीतिकार बनते हैं. इन्हें आधे सच से संतोष नहीं होता.

रहस्यमय आकर्षण और करिश्मा

वृश्चिक जातकों में एक प्राकृतिक चुंबकत्व होता है. बिना ज़्यादा बोले भी ये सामने वाले पर प्रभाव डाल देते हैं. इनकी आँखों में गहराई और व्यक्तित्व में गंभीरता होती है, जो लोगों को स्वतः ही आकर्षित करती है.

पूर्ण निष्ठा और समर्पण

रिश्तों में वृश्चिक पूरी तरह जुड़ता है. प्रेम, मित्रता या परिवार—जिसे अपना मान ले, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है. यह राशि आधे मन से संबंध नहीं निभाती, या तो सब कुछ देती है, या पूरी तरह अलग हो जाती है.

वृश्चिक राशि ये कमियां भी होती हैं घातक

अत्यधिक भावनात्मक और संदेहशील

वृश्चिक भीतर से बहुत संवेदनशील होता है, लेकिन बाहर कठोर दिखता है. ज़रा-सी उपेक्षा इन्हें गहरे स्तर पर चोट पहुँचा सकती है. संदेह की प्रवृत्ति कई बार रिश्तों में तनाव पैदा कर देती है.

बदला लेने की प्रवृत्ति

यह राशि भूलने से ज़्यादा याद रखने में विश्वास करती है. अगर कोई इन्हें गहराई से चोट पहुँचा दे, तो ये उसे आसानी से माफ नहीं कर पाते. कई बार प्रतिशोध की भावना इनके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है.

नियंत्रण की चाह

वृश्चिक चाहता है कि चीज़ें उसकी शर्तों पर चलें. यह गुण नेतृत्व में सहायक होता है, लेकिन रिश्तों में दबाव बना सकता है. कई बार साथी या परिवार को बांधने की प्रवृत्ति टकराव का कारण बनती है.

भीतर-भीतर घुटना

इस राशि के लोग अपने दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं करते. बाहर से मजबूत दिखते हैं पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ सहते रहते हैं. यही कारण है कि कई  बार वृश्चिक राशि के लोग अचानक टूटते या अचानक फट पड़ते हैं. सहते-सहते जब सीमा पार होती है तो ये फिर आगे-पीछे कुछ नहीं देखते. अक्सर ये अकेलेपन को पसंद करते हैं क्योंकि इनको दुनिया में हर कोई स्वार्थी लगता है और मतलब की दुनिया इनके लिए नहीं होती है.

इस राशि के बारे में कुछ अनोखे ज्योतिषीय तथ्य भी जान लें

1-वृश्चिक एकमात्र राशि है जिसे “पुनर्जन्म की राशि” कहा जाता है. यह जीवन में कई बार टूटती है और हर बार नए रूप में उभरती है.

2-इस राशि के लोग सपनों और अंतर्ज्ञान के ज़रिए भविष्य के संकेत जल्दी पकड़ लेते हैं.

3-मंगल का प्रभाव इन्हें योद्धा बनाता है, जबकि केतु इन्हें आध्यात्मिक गहराई देता है—इसी कारण वृश्चिक में वैज्ञानिक और साधक दोनों का बीज होता है. 

वृश्चिक राशि शक्ति, रहस्य और परिवर्तन का प्रतीक है. इनमें गहराई, निष्ठा और अद्भुत संकल्प होता है, तो साथ ही संदेह, तीव्र भावनाएँ और नियंत्रण की चाह भी. यदि ये अपनी भावनाओं को संतुलित कर लें, तो जीवन में असाधारण ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

