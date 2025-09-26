Friday Remedies:खूब कमाने पर भी चढ़ रहा है कर्ज तो शुक्रवार को गलती से भी न करें ये काम, आर्थिक तंगी से मिल जाएगी मुक्ति

Bareilly violence: जुमे की नमाज के बाद बरेली में हंगामा, आई लव मोहम्मद विवाद पर जमकर चली पुलिस की लाठी
धर्म
शुक्रवार के व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है और कुछ कार्यों को वर्जित माना जाता है. माना जाता है कि शुक्रवार को इन कार्यों को करने से दरिद्रता और आर्थिक तंगी आती है
शुक्रवार का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि यह धन, सुख और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन भक्त संतोषी माता की पूजा भी करते हैं. कई लोग इस दिन संतोषी माता और वैभवलक्ष्मी को समर्पित व्रत रखते हैं, यह मानते हुए कि व्रत का पालन करने और निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार पूजा करने से बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है. शुक्रवार के व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है और कुछ कार्यों को वर्जित माना जाता है. माना जाता है कि शुक्रवार को इन कार्यों को करने से दरिद्रता और आर्थिक तंगी आती है.
- शुक्रवार को तामसिक भोजन से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी नाराज़ होती हैं. इसके बजाय घर का बना सात्विक भोजन खाने की सलाह दी जाती है.
- शुक्रवार को मांसाहारी भोजन सख्त वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मांस खाने से देवी लक्ष्मी, संतोषी माता और शीतला माता नाराज़ होती हैं. इस दिन खट्टे खाद्य पदार्थों से भी परहेज़ करना चाहिए.
- शुक्रवार को ज़मीन-जायदाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसोई के बर्तन, धार्मिक अनुष्ठानों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, या खट्टी चीज़ें खरीदना भी अशुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि ऐसे काम देवी लक्ष्मी को नाराज़ करते हैं और घर की समृद्धि को कम करते हैं.
इसके विपरीत, शुक्रवार को सोना, चांदी, लक्जरी कारें, सजावटी सामान या घर खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है, जिससे घर में सुख और समृद्धि आती है. इसके साथ ही शुक्रवार को पैसे उधार लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी नाराज़ होती हैं. ऐसा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाता है, जिससे आर्थिक तंगी आती है.
शुक्रवार को आहार संबंधी संयम बरतना हिंदू संस्कृति की एक पुरानी परंपरा है, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण में वृद्धि होती है. इस दिन मांस, लहसुन और प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित है, क्योंकि ये मानसिक स्पष्टता को कम करते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं. इसके बजाय, भक्तों को इस दिन के शुभ प्रभाव के अनुरूप सात्विक (शुद्ध) भोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
