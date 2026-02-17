करियर, पैसा और स्वास्थ्य अचानक से गिरता जा रहा तो समझ लें कुंडली का ये ग्रह हो गया है श्रापित

पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी, इमरान खान को बेहतर इलाज की मांग की, इमरान खान की सेहत पर चिंता जताई, 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तान को चिट्ठी लिखी, इमरान खान की रिहाई की भी मांग की | सलमान खान के पिता की तबीयत बिगड़ी, मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया, सलीम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया
कुंडली में ये ग्रह अगर खराब हो जाए तो करियर, पैसा और स्वास्थ्य सब खराब हो जाता है. माना जाता है कुंडली में ये ग्रह अगर श्रापित हो गया तो कई तरह की दिक्कते होती है. चलिए जानें ये वो कौन से संकेत होते हैं जो इस ग्रह की कमजोरी को बताते हैं.
अगर किसी की मति अचानक से खराब होने लगे या उसके लिए गए एक के बाद एक निर्णय गलत हो रहे तो समझ लें उसकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो चुका है या उसकी दशा और दिशा नीच हो चुकी है. चलिए जानें बुध के कमजोर होने की वजह क्या होती है और इसके संकेत क्या होते हैं.
ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है. यह ग्रह व्यक्ति की बुद्धि, वाणी, गणितीय क्षमता, व्यापार, तर्कशक्ति और निर्णय लेने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है. जब कुंडली में बुध मजबूत होता है, तो व्यक्ति तेज बुद्धि, मधुर वाणी और करियर में तेजी से प्रगति करता है. लेकिन बुध के कमजोर होने पर जीवन में कई मानसिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.
कुंडली में बुध कमजोर होने पर क्या समस्याएं होती हैं?
1. वाणी और संचार में समस्या
बोलने में हिचकिचाहट होती है और कई बार न चाहते हुए भी मुंह से गलत शब्दों का प्रयोग होता है. साथ ही कई बार गलतफहमी और विवाद की संभावना भी बढ़ जाती है. आत्मविश्वास में कमी आने लगती है और कमजोर बुध व्यक्ति की संचार क्षमता को कमजोर कर देता है.
2. करियर और व्यापार में बाधाएं
गलत फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है जिससे नौकरी और बिजनेस दोनों में ही अस्थिरता और घाटा आने लगता है. प्रमोशन और अवसरों में देरी होने लगती है. बुध व्यापार और वित्त का ग्रह है इसलिए इसकी कमजोरी आर्थिक अस्थिरता ला सकती है.
3. वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में नुकसान
ज्योतिष में बुध को गणित, बैंकिंग और वित्त प्रबंधन का ग्रह माना जाता है. अगर ये कमजोर होते है तो निवेश में नुकसान होता है. वहीं धन प्रबंधन में असफलता के साथ कई बार दस्तावेजों और लेन-देन में त्रुटियां आने लगती हैं. बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशन में बुध का मजबूत होना जरूरी माना जाता है.
4. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं
कमजोर बुध से निम्न समस्याएं हो सकती हैं जैसे-
5. रिश्तों और सामाजिक जीवन पर असर
बुध वाणी और बुद्धि का ग्रह है, इसलिए इसकी कमजोरी रिश्तों में संवाद की कमी पैदा करती है.
6. मानसिक और निर्णय क्षमता में गिरावट
मंदबुद्धि जैसा व्यवहार अचानक से अगर कोई करने लगे तो समझ लें उसकी कुंडली में बुध श्रापित हो गया है और वह गलत निर्णय लेने लगता है. पढ़ाई और सीखने में कठिनाई आती हैं और फोकस की कमी हो जाती है.
बुध ग्रह को मजबूत करने के प्रभावी ज्योतिषीय उपाय
बुधवार को भगवान गणेश की पूजाः गणेश जी की रोज पूजा करें और बुधवार को दूर्वा अर्पित कर मोदक का भोग लगाएं. हो सके तो बुधवार का व्रत रखें. क्योंकि गणेश जी बुध के कारक देवता माने जाते हैं, इससे बुध दोष कम होता है. तुलसी पूजन और सेवा बुधवार को जरूर करें. या बुधवार को तुलसी का पौधा घर लाएं. इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बुध मजबूत होता है.
कुंडली में बुध की कमजोरी व्यक्ति के जीवन के कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है—बुद्धि, करियर, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्ते. लेकिन सही ज्योतिषीय उपायों, सकारात्मक जीवनशैली और आध्यात्मिक अभ्यास से बुध दोष को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.
