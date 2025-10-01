विजयादशमी पर कर दिया इन चीजों का दान तो कभी नहीं होगी धन की कमी, घर में आएगी सुख समृद्धि
धर्म
रावण दहन और पूजा-अर्चना के अलावा, इस दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व है. शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरे पर दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और धन, समृद्धि और सुख-समृद्धि बनी रहती है.
दशहरा को विजयादशमी भी कहा जाता है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है. इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करके शांति और भय का नाश किया था.रावण दहन और पूजा-अर्चना के अलावा, इस दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व है. शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरे पर दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और धन, समृद्धि और सुख-समृद्धि बनी रहती है.
धार्मिक ग्रंथों में गुप्त दान को दान का सर्वोच्च रूप बताया गया है. ऐसा माना जाता है कि विजयादशमी के दिन गरीबों, ज़रूरतमंदों या ब्राह्मणों को चुपचाप भोजन या वस्त्र दान करने से दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है.
भारतीय परंपरा में, झाड़ू देवी लक्ष्मी का प्रतीक है. दशहरे पर किसी ज़रूरतमंद को या मंदिर में नई झाड़ू दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इससे:
घर से नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष दूर करें
धन और वित्तीय स्थिरता को आकर्षित करें
पीला रंग सौभाग्य से जुड़ा है. दशहरे पर पीले कपड़े या पीली मिठाई दान करने से:
व्यापार और करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करें
रुके हुए या विलंबित कार्यों को पूरा करने में सहायता करें
सफलता और समृद्धि लाएँ
ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी आदि दान करने से देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है:
परिवार में सुख और शांति
वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सामंजस्य
दान ब्राह्मणों, संतों या वास्तव में जरूरतमंद लोगों को दिया जाना चाहिए.
नुकीली वस्तुएं, नुकीले सामान या चमड़े का सामान दान करने से बचें, क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है.
हमेशा विनम्रता और भक्ति के साथ दान करें, दिखावे या मान्यता के लिए नहीं.
ऐसा माना जाता है कि अहंकार या गर्व से किया गया दान अपना आध्यात्मिक मूल्य खो देता है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
