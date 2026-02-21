Jade Stone: पैसों की तंगी-कर्ज से हैं परेशान तो धारण कर लें ये स्टोन, पहनते ही खुल जाएगी किस्मत, बारिश की तरह बरसेगा पैसा

रत्न शास्त्र में हर रत्न एक अलग ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. इन्हें धारण करने से न सिर्फ व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है. बल्कि आर्थिंक तंगी दूर होने से लेकर ग्रहों की स्थिति ठीक होती है.

हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब धन दौलत और पद प्रतिष्ठा हो. इसके लिए ज्यादातर लोग दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ लोग आर्थिंक तंगी और कर्ज से जूझते रहते हैं. ऐसे में लोग ज्योतिष और रत्न शास्त्र का सहारा लेते हैं. अगर आप भी इससे परेशान हैं तो रत्न शास्त्र में कुछ रत्नों की मदद लेकर अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. इसकी वजह रत्न शास्त्र में कई ऐसे रत्नों के विषय में बताया गया है, जो पैसा, वैभव और मान सम्मान को आकर्षित करते हैं. इन्हें धारण करने मात्र से व्यक्ति के दिन बदल जाते हैं. आइए जानते हैं कौन सा है वो रत्न...

रत्न शास्त्र में हर ग्रह का अलग रत्न

रत्न शास्त्र एक्सपर्ट प्रीतिका मोजूमदार के अनुसार, रत्न शास्त्र में कई अलग अलग रत्नों के विषय में बताया गया है. इनमें एक रत्न ऐसा भी है, जो धन वैभव को आकर्षित करता है. सभी रत्न अलग अलग ग्रह को प्रभावित करते हैं. इनमें जेड स्टोन भी है. यह हरे रंग का होता है. यह रत्न गुड लक और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है. यही वजह है कि इसे 'ड्रीम स्टोन' भी कहा गया है. इसे धारण करते ही व्यक्ति के दिन दोगुनी तरक्की होती है बरकत बढ़ने के साथ ही सफलता प्राप्त होती है.

जेड स्टोन धारण करने के फायदे

एक्सपर्ट्स की मानें तो जेड स्टोन धारण करने से व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है. व्यक्ति के आसपास नकारात्मकता नहीं टिकती. अगर जेड स्टोन को सही विधि से धारण किया जाए तो यह आर्थिक बाधाओं को दूर करने के साथ ही इनकम के सोर्स बढ़ाता है. व्यापार में अटके हुए पैसे की वापसी होती है.

मानसिक शांति मिलती है

जेड स्टोन न सिर्फ धन और वैभव को आकर्षित करता है. यह रत्न एक तरह का हीलर भी माना गया है, जिसे धारण करने मात्र पर व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है. दिमाग और मन शांत रहते हैं. तनाव कम होता है. अगर आप किसी तरह के निर्णय लेने में असमंजस महसूस करते हैं या आत्मविश्वास की कमी रहती है तो इस रत्न को धारण कर सकते हैं. यह सकारात्मकता बढ़ता है.

यह है जेड स्टोन धारण करने का तरीका

जेड स्टोन रत्न को सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट या फिर पेंडेंट के रूप में धारण किया जा सकता है. इसे चांरी में भी जड़वाकर भी पहन सकते हैं. अगर आपके लिए इस रत्न को पहन पाना संभव न हो, तो घर की तिजोरी, कैश बॉक्स या फिर ऑफिस डेस्क पर जेड ट्री रख सकते हैं. जेड स्टोन पहनने से पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर लें. इसी के बाद इस रत्न को धारण करें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

