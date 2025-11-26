FacebookTwitterYoutubeInstagram
Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

गुलशन कुमार के ‘T-Series Hanuman Chalisa’ ने बनाया रिकॉर्ड, जानें कैसे बॉलीवुड-साउथ को पछाड़ बना सबसे पॉपुलर YouTube Video

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड

दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान

सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख

धर्म

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय

नौ ग्रहों में चंद्रमा का व्यक्ति के मन, भावनाओं और नींद से सीधा संबंध होता है. यह इनका स्वामी है. इसके साथ तीन और ग्रह बनकर व्यक्ति की नींद में खलल डालते हैं.

नितिन शर्मा

Updated : Nov 26, 2025, 01:52 PM IST

नींद न आने से रहते हैं परेशान तो बीमारी नहीं, इन ग्रहों का हो सकता है अशुभ प्रभाव, आजमा सकते हैं ये उपाय
अक्सर लोग बिस्तर पर जाकर करवट बदलते रहते हैं. इसके पीछे की वजह खराब दिनचर्या, मानसिक अशांति ही नहीं वैदिक ज्योतिषक के अनुसार, ग्रहों का दोष और असंतुलन भी हो सकता है. इसमें खासकर चंद्र से लेकर राहु, शनि और बुध का दोष या असंतुलन शामिल होता है, जो नींद में को प्रभावित करता है. 

इस ग्रह का नींद से है संबंध

वैदिक शास्त्र के अनुसार, नौ ग्रहों में चंद्रमा का व्यक्ति के मन, भावनाओं और नींद से सीधा संबंध होता है. यह इनका स्वामी है, जब भी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित या फिर दोष की स्थिति में होता है. तब सबसे ज्यादा असर व्यक्ति की नींद पर पड़ता है. यह तब और ज्यादा बढ़ जाता है. जब चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है. वहीं कुंडली में पाप ग्रहों की दृष्टि या युति होने पर राहु या केतु का ग्रहण कुंडली योग बनाता है. 

रात में 2 से 4 बजे के बीच आंखें खुलना

देर रात 2 से 4 बजे के बीच अचानक से आंखों का खुलना दिमाग शांत न रहना एक बड़ी वजह बनता है. वहीं डर और भावनात्मक बेचैनी भी राहु की वजह से ही रहती है. क्योंकि राहु डिजिटल युग की नींद का सबसे बड़ा विघ्नकर्ता है. राहु एक हाइपएक्टिव ग्रह है. इसकी वजह से व्यक्ति को भ्रम, ओवरथिंकिंग, से लेकर स्क्रीन टाइम की लत और एंजाइटी हद से ज्यादा बढ़ जाता है. 

ये हैं राहु और शनि सक्रिय होने के संकेत

बिस्तर पर जाने के बाद भी घंटों तक नींद न आना. नींद आने के बाद भी बेचैनी और मोबाइल बंद न करना. इसके साथ ही शनि के चलते व्यक्ति को बेचैनी, दबाव और मानसिक बोझ बढ़ता है. शनि की एनर्जी मन को भारी बनाये रखती है. वहीं शनि की महादशा, अंतरदशा या साढ़ेसाती में सक्रिय होने पर रात के समय भी व्यक्ति को बेचैनी रहना सामान्य है. 

शनि के प्रभाव से होता है ऐसा हाल

शनि के दोष से व्यक्ति को हर समय थकान रहती है. नींद में कमी, पिछली चीजें ट्रिगर करती हैं. इसके साथ ही शनि ग्रह चंद्र को दुखी करे तो निद्रा नष्ट होकर मन मलिन होता है. हर समय बुरे विचार आते हैं. दिमाग नकारात्मकता से भरा रहता है. 

बुध का पड़ता है ऐसा प्रभाव

कुंडली में बुध के नीच में होने पर दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इसकी वजह बुध को दिमाग का प्रोसेसर माना गया है. इसके खराब स्थिति में होने पर व्यक्ति रात की ओवर-एनालिसिस का कारण बनता है. नींद को सीधे प्रभावित नहीं करता, लेकिन दिमाग के Information-Processing को कंट्रोल करने के साथ ही खराब करता है. 

सोने के समय दिमाग का ज्यादा चलना

कुछ लोग जब भी सोने जाते हैं. तब उनका दिमाग तेजी से चलने लगता है. जैसे सोते समय प्लानिंग, चिंता से लेकर हिसाब किताब लगाते हैं. अगले दिन की तैयारी के साथ ही दिमाग घूमने लगता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस स्थिति को Cognitive और Hyperactivity कहते हैं. वहीं ज्योतिष के अनुसार देखें तो इसमें, मन यानी चंद्रमा, डर यानी राहु, दबाव यानी शनि और विश्लेषण यानी बुध इन चारों ही ग्रहों के खराब होने पर यह व्यक्ति को स्ट्रेस, दबोच पैदा करते हैं. इसके अलावा स्क्रीन टाइम बढ़ाने से लेकर Dopamine imbalance, Anxiety और Sleep Cycle Disturbance को प्रभावित करते हैं. 

इन उपायों को ग्रहों के दोष को कर सकते हैं दूर

ज्योतिष के अनुसार, अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, दबाव, उल्टे सीधे विचार समेत दूसरी समस्याएं होती हैं तो समझ लें कि आपके चंद्रमा, बुध, शनि और राहु खराब हैं. ऐसे में चंद्रमा को शांत करने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें. साथ ही सोने से पहले ॐ सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 5 मिनट प करें. इसके अलावा ​तकिए के नीचे चांदी का टुकड़ा भी रख सकते हैं. राहु को शांत करने के लिए पैर धोकर ही सोने जाये. काला तिल हाथ में लेकर श्वास को कंट्रोल करें और लाइट बंद करके सोये. शनि को बैलेंस करने के लिए सरसों के तेल से पैरों पर हल्की मालिश करें. ॐ शं शनैश्चराय नमः का कम से कम 108 बार जप करें. वहीं बुध को स्थिर करने के लिए सोने से पहले कम से कम 3 मिनट अपने मन का कुछ भी लिखें. इससे आपकी नींद की समस्या खत्म हो सकती है.

Disclaimer: यह ज्योतिष की गणना और मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Test में रनों के लिहाज से टीम इंडिया की 5 सबसे बड़ी हार, टूटा 21 साल पुराना रिकॉर्ड
दुनिया का इकलौता समुद्र जहां नहीं है एक भी मछली, तैरना न आने पर भी तैरते हैं इंसान
सड़क किनारे गुमटी पर पान बेचने वाले ने खड़ा कर दिया 3000 करोड़ का कमला पसंद ब्रांड, आप भी ले सकते हैं सीख
Tomato Plant Care: पौधे में नहीं आ रहे लाल-लाल टमाटर? जड़ में चुपके से डालें ये होममेड खाद, टोकरी भर निकलेगा टमाटर
5 लाख से कम में मिलेंगी ये 10 धमाकेदार Adventure Bikes, ऑफ-रोड राइडिंग के लिए हैं बेस्ट
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
