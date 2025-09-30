Astro Remedies:पैसों की तंगी या विवाह में आ रही है बाधा तो आजमा लें इस नीले फूल के उपाय, झट से बन जाएंगे सभी काम

चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम
धर्म
यदि आप वित्तीय कठिनाइयों या बार-बार व्यापार में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आप एक सरल अनुष्ठान कर सकते हैं. प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु को अपराजिता का फूल चढ़ाएं.
हिंदू धर्म में कई पौधों और फूलों का गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है. जिस प्रकार तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार अपराजिता के फूल का भी हिंदू परंपरा में विशेष स्थान है. यह फूल भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों को अत्यंत प्रिय माना जाता है. तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अपराजिता के फूल को सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है. इस फूल से, विशेष रूप से गुरुवार (भगवान विष्णु को समर्पित दिन) के दिन, उपाय करने से धन और सफलता में वृद्धि होती है.
यदि आप वित्तीय कठिनाइयों या बार-बार व्यापार में नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो आप एक सरल अनुष्ठान कर सकते हैं:
प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु को अपराजिता का फूल चढ़ाएं.
गुरुवार का व्रत रखें और शाम को मिठाई का भोग लगाएं.
शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी को अपराजिता का फूल चढ़ाएं.
ऐसा माना जाता है कि लगातार 11, 21 या 51 गुरुवार तक ऐसा करने से धन और व्यावसायिक सफलता का मार्ग खुल जाता है.
यदि कड़ी मेहनत से अपेक्षित वित्तीय परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो यह उपाय आजमाएं:
गुरुवार को भगवान विष्णु के मंत्र “ओम नमो भगवते वासुदेवाय” का कम से कम 51 बार जाप करें.
भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें.
अंत में अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए अपराजिता का फूल अर्पित करें.
ऐसा कहा जाता है कि 11 गुरुवार तक किया जाने वाला यह अनुष्ठान वित्तीय लाभ आकर्षित करने में सहायक होता है.
जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है, उनके लिए भी अपराजिता के फूल सहायक माने जाते हैं:
गुरुवार के दिन दो अपराजिता के फूल लें और उन्हें नमक के पानी में भिगो दें.
नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए इन्हें अपने सिर के ऊपर से सात बार घुमाएं.
फिर फूलों को बहते पानी में विसर्जित कर दें. इस उपाय को 5, 7 या 11 गुरुवार तक दोहराएँ. ऐसा माना जाता है कि इससे विवाह की संभावना बढ़ जाती है.
ऐसा माना जाता है कि घर में अपराजिता की बेल लगाने से धन और खुशियाँ आती हैं. "समृद्धि की बेल" के रूप में जानी जाने वाली यह बेल सकारात्मक ऊर्जा लाती है, नकारात्मकता को दूर करती है और घर में समृद्धि का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.
