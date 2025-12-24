Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर

अगर आपका बच्चा पढ़ाई के लिए घंटों लगा रहता है. इसके बाद भी वह याद करने के बाद भूल जाता है तो उसकी याद्दाश्त की वजह कुंडली में बुध दोष हो सकता है.ऐसे में कुछ उपाय कर आप इससे राहत पा सकते हैं.

ज्योतिष में हर ग्रह की अलग शक्ति और प्रभाव होता है. इनमें बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, वाणी और स्मरण शक्ति का कारक माना जाता है. ऐसे में अगर आपका बच्चा बोलने में झिझकता है या फिर पढ़ाई में कमजोर है. एकाग्र होकर ध्यान नहीं लगा पाता है तो इसकी वजह कुंडली में बुधदोष का प्रभाव हो सकता है. क्योंकि कुंडली में बुध दोष होने पर ही बच्चों में व्यवहारिक से लेकर शैक्षणिक रूप से कई तरह की पेरशानियां सामने आती हैं. अगर आपको अपने बच्चे भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो यह बुध दोष के खतरनाक प्रभाव हो सकते हैं. आइए जानते हैं ये प्रभाव और उपाय...

पढ़ाई से लेकर कमजोर हो जाती है याद्दाश्त

अगर आपका बच्चा पढ़ाई के लिए घंटों लगा रहता है. इसके बाद भी वह याद करने के बाद भूल जाता है तो उसकी याद्दाश्त की वजह कुंडली में बुध दोष हो सकता है. इसका मुख्य लक्षण ही एग्जाम के समय बच्चे को याद किया हुआ भूल जाना होता है. इसके साथ ही जो बच्चा बातचीत करने में झिझकता है. अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाता है या फिर हकलाने लगता है. इसकी वजह आत्मविश्वास में कमजोरी बुध दोष होता है.

एकाग्रता का अभाव और त्वचा संबंधी समस्याएं

अगर बच्चा एक जगह टिकता नहीं है. किसी भी चीज पर एकाग्र नहीं हो पाता है या पढ़ाई करते समय मन भटकता है तो बच्चे पर बुध दोष का प्रभाव हो सकता है. बच्चे को त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं. ऐसे में बच्चे को खुजली और दाद की समस्या होने लगती है.

बुधवार के ये उपाय हैं कारगर

अगर आपके बच्चे की कुंडली में बुधदोष है तो बुधवार के दिन बच्चे के हाथ से गणपति बप्पा को दूर्वा और मोदक अर्पित कराएं. इसके साथ ही बुधवार के दिन उनसे हरी चीजों का दान कराएं. जैसे हरी मूंग की दाल, हरे फल या हरे वस्त्र दान करें. गाय को हरा चारा खिलाना भी बुध ग्रह को शांत करने का रामबाण उपाय है. इससे भगवान ​गणेश की कृपा प्राप्त होती है. बुध के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं. इसके अलावा ‘ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः’ का जप करें.

