तेज तूफान से गिरी 'Statue Of Liberty'? ब्राजील से सामने आया VIDEO हो रहा वायरल, जानें क्या है सच

दिल्ली में कोहरा-धुंध हुई कम, आज धूप का अनुमान.. जानें कब आएगी कड़ाके की ठंड

Realme ने भारत में लॉन्च किए Narzo 90 5G और Narzo 90x 5G फोन्स, मिलेंगे 50MP कैमरे के साथ ये धांसू फीचर्स

चैंपियंस ऑफ अर्थ अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला IAS कौन हैं? पूरी दुनिया की बन गईं रोल मॉडल

मिडिल क्लास से अमीर बनने का क्या है फॉर्मूला? एक्सपर्ट ने बताए जरूरी टिप्स

Most Expensive Players in IPL 2026: आईपीएल 2026 में बिकने वाले 5 सबसे महंगे खिलाड़ी, लिस्ट में दो अनकैप्ड प्लेयर्स भी शामिल

धर्म

धर्म

Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें

मूलांक 9 (जन्मतिथि 9, 18, 27) पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है, जो साहस, ऊर्जा और नेतृत्व देता है. वर्ष 2026 मूलांक 9 वालों के लिए बदलाव, संघर्ष और उपलब्धियों का मिश्रण लेकर आएगा. सही दिशा में मेहनत आपको सालभर मजबूती देगी.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Dec 17, 2025, 06:58 AM IST

Mulank 9 Horoscope 2026: मूलांक 9 के लिए कैसा रहेगा साल 2026? जनवरी से दिसंबर तक करियर, पैसा, हेल्थ और प्यार का हाल यहां पढ़ें

How will year 2026 for Root Number 9 

2026 मूलांक 9 वालों के लिए मेहनत, अनुशासन और संयम का साल है. वित्त में स्थिरता, करियर में उन्नति, स्वास्थ्य में संतुलन और रिश्तों में समझदारी से आप साल का पूरा लाभ उठा सकते हैं. क्रोध पर नियंत्रण सफलता की कुंजी रहेगा.

जनवरी 2026

साल की शुरुआत जोश और आत्मविश्वास के साथ होगी. करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन जल्दबाज़ी से फैसले न लें. खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट जरूरी है. स्वास्थ्य में सिरदर्द या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है. रिश्तों में ईगो से बचें. धैर्य और संयम से आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा.

फरवरी 2026

इस महीने मेहनत का असर दिखने लगेगा. नौकरी में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. धन के मामलों में स्थिति सुधरेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नींद पूरी लें. यात्रा के योग भी बन सकते हैं. सोच-समझकर बोलना लाभ देगा.

मार्च 2026

करियर में बदलाव के संकेत हैं. प्रमोशन या नई भूमिका मिल सकती है. निवेश के लिए यह महीना अनुकूल नहीं है. परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है. गुस्से पर नियंत्रण रखें. पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है. ध्यान और योग लाभ देंगे.

अप्रैल 2026

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. नौकरी में पहचान बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता तय होने के योग हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है. संतुलन बनाए रखें.

मई 2026

काम का दबाव बढ़ेगा. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं. रिश्तों में गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य में मसल्स पेन या थकावट हो सकती है. समय पर आराम जरूरी है. धैर्य से लिया गया निर्णय आगे फायदा देगा.

जून 2026

यह महीना नई शुरुआत के लिए शुभ है. नौकरी बदलने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने का योग है. धन लाभ के संकेत हैं. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा. स्वास्थ्य में सुधार होगा. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. यात्रा से लाभ मिल सकता है.

जुलाई 2026

करियर में स्थिरता आएगी. टीमवर्क से सफलता मिलेगी. निवेश सोच-समझकर करें. पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें. प्रेम संबंध मजबूत होंगे. भावनाओं में बहने से बचें.

अगस्त 2026

यह महीना आत्मनिरीक्षण का है. करियर में धैर्य जरूरी है. जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है. धन को लेकर सावधानी रखें. रिश्तों में दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य में तनाव या नींद की कमी हो सकती है. ध्यान और मेडिटेशन लाभकारी रहेगा.

सितंबर 2026

मेहनत का फल मिलने लगेगा. नौकरी में मान-सम्मान बढ़ेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. आत्मविश्वास सही दिशा देगा.

अक्टूबर 2026

आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से लाभ मिल सकता है. करियर में तरक्की के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यह महीना भविष्य की योजना बनाने के लिए उत्तम है.

नवंबर 2026

काम में स्थिरता रहेगी. बड़े फैसले लेने से पहले सलाह लें. खर्च नियंत्रित रखें. रिश्तों में भावनात्मक समर्थन मिलेगा. स्वास्थ्य में हल्की थकान रह सकती है. पुराने मित्रों से मुलाकात मन को खुश करेगी.

दिसंबर 2026

साल का अंत संतोषजनक रहेगा. करियर में उपलब्धियां मिलेंगी. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशी रहेगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. नए साल के लिए सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करेंगे.

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य अंक ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए अंक ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

