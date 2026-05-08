Aaj ka  Rashifal: आज शनिवार का दिन आपके लिए कैसा होगा? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का आज का भाग्यफल

शनिवार का दिन कुछ राशियों के लिए सौभाग्य भरा होगा तो कुछ के लिए परेशानी का कारण बनेगा. चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें सभी 12 राशियों का आज का राशिफल.

9 मई 2026, शनिवार को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि (दोपहर 02:02 तक, फिर अष्टमी) है. इस दिन श्रवण नक्षत्र और शुक्ल योग रहेगा. राहुकाल सुबह 08:56 से 10:37 बजे तक है, और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 बजे तक रहेगा. यह दिन कालभैरव अष्टमी (कुछ क्षेत्रों में) और शनि देव की पूजा के लिए उत्तम है. तो चलिए जानें आज का दिन किन राशियों के लिए मिलाजुला होगा और किन राशियों के लिए कठिनाई भरा रहेगा.

मेष राशि

आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रह सकता है. लंबे समय से रुका कोई काम आगे बढ़ने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को बॉस या सीनियर से सहयोग मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया फैसल नुकसान भी करा सकता है. पैसों को लेकर राहत मिल सकती है, हालांकि अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. शाम के समय मानसिक शांति महसूस होगी.

वृषभ राशि

शनिवार आपके लिए संतुलन बनाने का दिन साबित हो सकता है. कामकाज में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा और बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई नया संपर्क फायदा दे सकता है. रिश्तों में नरमी बनाए रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है. स्वास्थ्य में थकान या शरीर दर्द महसूस हो सकता है. पुराने निवेश से जुड़ी कोई खबर मन हल्का कर सकती है.

मिथुन राशि

आज आपको हर काम सोच-समझकर करन की जरूरत है. ऑफिस में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. कुछ लोग आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन संभलकर करें. आर्थिक मामलों में जल्द लाभ की उम्मीद करना सही नहीं होगा. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आपके काम आ सकती है. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा.

कर्क राशि

भावनात्मक रूप से दिन थोड़ा भारी महसूस हो सकता है. घर और काम के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा. किसी करीबी की बात दिल पर लग सकती है. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है, खासकर उधार देने से बचें. स्वास्थ्य में नींद की कमी या तनाव परेशान कर सकता है. शाम के बाद स्थिति कुछ बेहतर हो सकती है.

सिंह राशि

आज गुस्सा और अहंकार आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं. ऑफिस या बिजनेस में किसी से बहस होने की संभावना है. धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति संभल जाएगी. पैसों से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें. परिवार में किसी बुजुर्ग की सलाह नजरअंदाज न करें. शाम के समय कोई अच्छी खबर मूड बेहतर कर सकती है.

कन्या राशि

दिन आपके पक्ष में जाता दिख रहा है. नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. लंबे समय से अटका भुगतान मिलने के संकेत हैं. परिवार में माहोल सकारात्मक रहेगा. छात्रों को मेहनत का परिणाम मिल सकता है. हालांकि सेहत को लेकर लापरवाही न करें. खानपान संतुलित रखना जरूरी होगा.

तुला राशि

रिश्तों और बातचीत के लिहाज से दिन अच्छा माना जा रहा है. किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बातचीत मन हल्का कर सकती है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम संबंधों में गलतफहमी दूर हो सकती है. शाम के समय किसी शुभ समाचार से खुशी मिलेगी.

वृश्चिक राशि

आज भावनाओं में बहकर फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है. कार्यक्षेत्र में दबाव महसूस होगा और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. पैसों को लेकर चिंता रह सकती है, लेकिन जल्द स्थिति संभलने के संकेत हैं. परिवार के लोगों के साथ धैर्य बनाए रखें. वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी रहेगी.

धनु राशि

शनिवार आपके लिए नई सोच और नई योजना लेकर आ सकता है. करियर में बदलाव की सोच रहे लोगों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. आर्थिक मामलों में दिन ठीक रहेगा. दोस्तों या सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. यात्रा का योग बन सकता है. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और मन शांत रहेगा.

मकर राशि

आज का दिन मेहनत का परिणाम देने वाला हो सकता है. नौकरी और बिजनेस दोनों में स्थिति मजबूत होती दिख रही है. किसी पुराने प्रयास का फायदा मिल सकता है. परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा. निवेश से जुड़ा कोई अच्छा अवसर सामने आ सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम की कमी महसूस हो सकती है.

कुंभ राशि

आज लोगों से जुड़ाव और संवाद आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है. करियर में नई दिशा मिलने के संकेत हैं. पैसों को लेकर राहत महसूस हो सकती है. प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे. हालांकि किसी की बात पर तुरंत भरोसा करने से बचें.

मीन राशि

दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. मन में अनिश्चितता और चिंता बढ़ सकती है. कामकाज में फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार के किसी सदस्य की सेहत चिंता बढ़ा सकती है. आर्थिक मामलों में संयम रखें और बड़े खर्च टालें. शाम के समय धार्मिक या अध्यात्मिक गतिविधियों से मानसिक राहत मिल सकती है.

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