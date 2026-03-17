Kalash Sthapana Vidhi: नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कैसे करें? जानिए सटीक मुहूर्त और घट स्थापित करने की विधि

चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना सबसे महत्वपूर्ण होती है और इसे सटिक मुहूर्त पर ही स्थापित करना चाहिए. नवरात्रि 19 मार्च को है और इसी दिन घट स्थापना भी होगी. तो चलिए ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार से जानें कि कलश स्थापना का समय और विधि क्या है.

हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को नए आरंभ और आध्यात्मिक साधना के महत्वपूर्ण समय के रूप में देखा जाता है. यह नौ दिनों का पर्व देवी शक्ति की आराधना के लिए समर्पित होता है, जिसमें भक्त उपवास, पूजा और ध्यान के माध्यम से देवी के नौ रूपों का स्मरण करते हैं.

धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं के अनुसार, नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना या घटस्थापना से होती है. इसे देवी शक्ति के स्वागत और घर में सकारात्मक ऊर्जा के आह्वान का प्रतीक माना जाता है. इसलिए पहले दिन सही विधि और शुभ मुहूर्त में यह अनुष्ठान करना विशेष महत्व रखता है.

कब से शुरू होगी चैत्र नवरात्रि

हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि Chaitra Navratri 19 मार्च से आरंभ होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी. नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन Ram Navami के दिन होता है. इस अवधि में देवी दुर्गा के नौ रूपों शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की पूजा की जाती है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस पर्व को अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है, लेकिन देवी शक्ति की उपासना इसका केंद्रीय भाव होता है.

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त

नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना को शुभ समय में करना विशेष फलदायी माना जाता है. पंचांग के अनुसार 19 मार्च को सुबह 6:52 बजे से 7:43 बजे तक घटस्थापना का शुभ समय बताया गया है. इसके अलावा दोपहर में भी एक वैकल्पिक मुहूर्त उपलब्ध माना गया है, जो 12:05 बजे से 12:53 बजे तक है. धार्मिक मान्यता है कि इस समय में विधि-विधान से कलश स्थापित करने से पूजा का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है.

कलश स्थापना का धार्मिक अर्थ

कलश को हिंदू परंपरा में जीवन, समृद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. जब नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित किया जाता है, तो इसे देवी शक्ति के आगमन का संकेत समझा जाता है. पूजा के दौरान कलश में भरा जल, आम के पत्ते और नारियल प्रकृति और जीवन के तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं. यही कारण है कि कई परिवारों में इसे घर की आध्यात्मिक शुरुआत के रूप में देखा जाता है.

घर में कैसे करें कलश स्थापना

धार्मिक परंपरा के अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ-सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए. इसके बाद पूजा स्थान को साफ करके एक तांबे या मिट्टी का कलश रखा जाता है. कलश में जल, सुपारी और सिक्का रखा जाता है. इसके ऊपर आम के पत्ते और नारियल स्थापित किया जाता है. पूजा शुरू करने से पहले Ganesha का स्मरण करना शुभ माना जाता है, ताकि पूजा निर्विघ्न पूरी हो सके.

कन्या पूजा का महत्व

नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजा की परंपरा भी व्यापक रूप से निभाई जाती है. विशेष रूप से अष्टमी और नवमी के दिन इसे महत्वपूर्ण माना जाता है. 2026 में अष्टमी 26 मार्च और नवमी 27 मार्च को पड़ेंगी. इन दिनों छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है और उन्हें भोजन तथा उपहार दिए जाते हैं.

ज्योतिषाचार्य प्रीतिका मजुमदार बताती हैं क कलश स्थापना जैसे अनुष्ठान प्रतीकात्मक रूप से प्रकृति, ऊर्जा और जीवन के संतुलन को दर्शाते हैं. इन परंपराओं का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समुदाय और संस्कृति के बीच संबंध को मजबूत करना भी है.”

डिसक्लेमर-यह लेख सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए पोषण संबंधी सुझावों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना है. किसी भी खाद्य पदार्थ को उपचार के रूप में अपनाने से पहले डॉक्टर या प्रमाणित न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लेना आवश्यक है, विशेषकर यदि आपको कोई बीमारी या एलर्जी है.

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