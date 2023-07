Nazar Dosh Upay: बच्चे को लग जाए किसी की बुरी नजर तो ऐसे उतारें, यह है सही तरीका

डीएनए हिंदी: Nazar Dosh Upay- बच्चे आसानी से तंत्र-मंत्र और बुरी नजर का शिकार हो जाते हैं. जिसकी वजह से वे बीमार हो जाते हैं और उनका खाना-पीना सब छूट जाता है. ऐसी स्थिति में कई बार माता-पिता को यह समझ नहीं आता कि उनके बच्चे को हुआ क्या है. सामान्य तौर पर कई लोग ऐसी स्थिति में अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं. जहां दवा इलाज कराने के बाद भी बच्चे के स्वास्थ्य में कोई बदलाव नहीं होता है. वैसे तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं (Buri Nazar Ka Dosh), लेकिन ज्योतिष शास्त्र (Jyotish Shastra) के अनुसार ऐसा वास्तव में होता है. कई बार बच्चों की तबियत बुरी नजर की वजह से भी खराब हो जाता है. ऐसे में इसका इलाज कोई दवा नहीं बल्कि कुछ उपाय हैं (Buri Nazar Ke Upay), जिसकी मदद से बच्चों को बुरी नजर से बचाया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं बच्चों को बुरी नजर से बचाने के कुछ खास उपाय..

बुरी नजर उतारने के लिए अपनाएं ये उपाय (Do These At Home To Remove Evil Eye From Baby)

नमक

बुरी नजर उतारने के लिए सबसे पहले एक मुट्ठी नमक लें और बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार घुमाकर नमक को किसी गंदे स्थान पर बहा दें. इसके बाद वहां खूब सारा पानी डाल दें ताकि पूरा का पूरा नमक बह जाए. ऐसा करने से बच्चे को लगा नजर उतरना शुरू हो जाएगा.

सिंदूर

शनिवार के दिन बच्चे को हनुमान जी के मंदिर ले जाकर वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा के कंधे से सिंदूर लेकर बच्चे के ललाट पर लगा दें. इससे बच्चे को लगी बुरी नजर तुरंत ही दूर होगी, इसके अलावा सभी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां भी बच्चे से दूर रहेंगी.

फिटकरी और पीला सरसों

अगर आपके बच्चे को बुरी नजर लग जाए तो हाथ में फिटकरी और पीली सरसों लेकर उसके सिर पर से सात बार घुमाएं. जिसके बाद फिटकरी और पीली सरसों को जलते हुए मिट्टी के चूल्हे में डाल दें. यह उपाय दिन में तीन बार करें. तीसरी बार होते-होते बुरी नजर पूरी तरह से दूर हो जाएगी.

लाल मिर्च, अजवाइन, पीली सरसों

बच्चे को बुरी नजर लग जाए तो मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन लेकर उसमें लाल मिर्च, अजवाइन और पीली सरसों डाल कर जला दें और जलती हुई सामग्री सहित मिट्टी के पात्र को बच्चे के सिर पर फिराएं और घर से बाहर कहीं ले जाकर फेंक दें.

कच्चा दूध

अगर नजर लगने के बाद बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो इस स्थिति में कच्चा दूध लेकर उसे बच्चे के ऊपर से 7 बार फिराएं और किसी काले कुत्ते को पिला दें. जैसे ही कुत्ता उपाय में इस्तेमाल किए गए दूध को पिएगा वैसे ही बच्चे की नजर उतर जाएगी.

