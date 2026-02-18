FacebookTwitterYoutubeInstagram
ग्रामीण डाक सेवक की 28,636 वैकेंसी के लिए करेक्शन विंडो ओपन, ये रहा डायरेक्ट लिंक

The Kerala Story 2 Trailer: 3 राज्य, 3 लड़कियां और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश; 3.07 मिनट के ट्रेलर में खड़े हो जाएंगे रोंगटे

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हेडगेवार की प्रतिमा का किया अनावरण, यमुना​पार विकास बोर्ड को दिया 700 करोड़ का फंड

कुंडली में इन राजयोग के बनते ही व्यक्ति का बदल जाता है भाग्य, रंक से राजा बनकर बिताते हैं पूरी जिंदगी

Free Movies: दिमाग की बत्ती जला देंगी ये 7 सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, ट्विस्ट ऐसे कि चकरा जाएगा सिर; YouTube पर कभी भी देखें बिल्कुल फ्री

किस पर्वत को कहते हैं एशिया की पानी की टंकी? अरबों लोगों की भूख-प्यास मिटाता है यह अद्भुत माउंटेन

Homeधर्म

धर्म

होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र

होलिका की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है और जिस दिन होलिका जलनी होती है उस दिन विशेष पूजा की जाती है. इस दिन होलिका की पूजा कैसे करनी है चाहिए और किसकी आरती करनी चाहिए, चलिए डिटेल में समझते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Feb 18, 2026, 02:20 PM IST

होलिका की पूजा कैसे होती है, जानिए शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आरती और बीज मंत्र

How is Holika worshipped?

होली बुराई पर अच्छाई की विजय और भक्ति की शक्ति का प्रतीक माना जाता है. यह त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होलिका दहन से होती है, जबकि अगले दिन धुलंडी (रंगों की होली) खेली जाती है.
 
होलिका दहन 2026 का शुभ समय (Holika Dahan 2026 Shubh Muhurat)

होलिका दहन 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को होगी और 4 मार्च 2026 (बुधवार) को रंगों वाली होली (धुलंडी) होगी. होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात को किया जाता है, जो हर साल होली से एक दिन पहले होता है.

होलिका दहन 2026 का शुभ मुहूर्त

शाम 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक (प्रदोष काल). होलिका दहन हमेशा प्रदोष काल और भद्रा रहित समय में करना शुभ माना जाता है. कुछ पंचांगों के अनुसार देर रात तक भी शुभ मुहूर्त रह सकता है, बशर्ते भद्रा काल समाप्त हो जाए.हालांकि, यदि यह समय संभव न हो, तो स्थानीय पंचांग देखकर संध्या काल में भी पूजा की जा सकती है.

होलिका दहन से पहले कैसे करें पूजा?

1. होलिका माता की पूजा- होलिका दहन से पहले होलिका माता को जल, फूल, रोली, अक्षत और मिठाई अर्पित की जाती है.

 2. भगवान नरसिंह की आराधना-धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, होलिका दहन के दिन भगवान नरसिंह की पूजा और आरती करना अत्यंत शुभ माना जाता है.

 मान्यता है कि नरसिंह भगवान की आराधना से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है. साथ ही घर में सुख-शांति बनी रहती है.

भगवान नरसिंह की आरती
 
श्री नरसिंह भगवान की आरती
ॐ जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे.
स्तम्भ फाड़ प्रभु प्रकटे, जन का ताप हरे॥
ॐ जय नरसिंह हरे...
तुम हो दीन दयाला, भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी.
अद्भुत रूप बनाकर, अद्भुत रूप बनाकर, प्रकटे भय हारी॥
ॐ जय नरसिंह हरे...
सबके ह्रदय विदारण, दुस्यु जियो मारी, प्रभु दुस्यु जियो मारी.
दास जान अपनायो, जन पर कृपा करी॥
ॐ जय नरसिंह हरे...
ब्रह्मा करत आरती, माला पहिनावे, प्रभु माला पहिनावे.
शिवजी जय जय कहकर, पुष्पन बरसावे॥
ॐ जय नरसिंह हरे...

होली पूजा के शुभ मंत्र

  1. ॐ होलिकायै नमः
  2.  भक्त प्रह्लाद मंत्र
  3. ॐ प्रह्लादाय नमः
  4.  भगवान नरसिंह मंत्र
  5. ॐ नरसिंहाय नमः

होलिका पूजा विशेष मंत्र

अहकुता भयत्रस्तैः कृत त्वं होली बालिशैः.
अतस्वां पूजयिष्यामि भूति-भूति प्रदायनीम्॥

 यह मंत्र होलिका माता की पूजा के समय प्रसाद अर्पित करते हुए जपा जाता है. यदि आप होली के शुभ मुहूर्त में पूजा और मंत्र जाप करते हैं, तो यह पर्व आध्यात्मिक उन्नति और सुख-समृद्धि का द्वार खोल सकता है.

