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कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास

हिंदू पूजा में कपूर जलाना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. इसकी सुगंध और धुआं वातावरण को पवित्र बनाते हैं और मन को शांति देते हैं. खासकर भीमसेनी कपूर को अधिक प्रभावी माना जाता है, जो ‘सब शुभ होगा’ जैसी भावना को मजबूत करता है.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 26, 2026, 07:34 PM IST

कपूर जलाने से कैसे बढ़ती है पॉजिटिव एनर्जी, क्यों ‘सब शुभ होगा’ जैसा होता है अहसास

How Burning Camphor Boosts Positive Energy

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हिंदू पूजा-पद्धति में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन को शांति मिलती है. इसकी सुगंध और धुआं आध्यात्मिक एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है, इसलिए हर पूजा और आरती में कपूर का उपयोग एक आवश्यक परंपरा बन चुका है.

इसी आस्था और विश्वास को केंद्र में रखे हुए मैसूर दीप परफ्यूमरी हाउस के प्रमुख ब्रांड जेड ब्लैक ने ‘सब शुभ होगा’ अभियान की शुरुआत की है. इस पहल के जरिए शुद्ध कपूर और भीमसेनी कपूर की नई सीरीज को पेश किया गया है, जो श्रद्धा और सकारात्मकता के संदेश को आगे बढ़ाता है.

इस अभियान से भारतीय क्रिकेट के दिग्गज एमएस धोनी भी जुड़े हैं, लेकिन इसे एक विज्ञापन की जगह एक भावुक संदेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें जीवन के अलग-अलग पहलू जैसे पढ़ाई, काम और दिनचर्या की कार्यप्रणाली को दिखाए हुए यह भरोसा बनाया गया है कि हर सच्ची प्रार्थना के साथ उम्मीद जुड़ी होती है.

चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर शुरू किए गए इस अभियान में कपूर की शुद्धता और उसके पारंपरिक महत्व को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़ा गया है. शुद्ध कपूर और भीमसेनी कपूर को न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि वेलनेस के नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं.

कंपनी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य पूजा सामग्री के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को मजबूत करना और उपभोक्ताओं तक बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद पहुंचाना है. इसके साथ ही यह अभियान युवाओं को भी आस्था और सकारात्मक सोच से जोड़ने की कोशिश करता है, जहां विश्वास और संतुलन जीवन का अहम हिस्सा बनते हैं.

गौरतलब है कि ज़ेड ब्लैक पिछले कुछ वर्षों में अगरबत्ती से आगे बढ़कर कपूर और अन्य पूजा उत्पादों में तेजी से विस्तार कर रहा है. देशभर में लाखों रिटेल आउटलेट्स और कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी मौजूदगी है, जो इसे इस क्षेत्र का एक प्रमुख ब्रांड बनाती है. ‘सब शुभ होगा’ अभियान इसी विश्वास को मजबूत करता है कि आस्था और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने पर जीवन की राहें आसान हो सकती हैं.

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