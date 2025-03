धर्म

Monday Born Prediction: सोमवार को जन्में लोग कैसे होते हैं, जानिए स्वभाव से लेकर करियर, लव लाइफ और हेल्थ तक

How are people born on Monday:सोमवार को जन्मे लोग चंद्रमा की तरह शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इनका चंचल मन और स्वभाव इनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है.