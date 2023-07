Surya Shani Yuti 2023: सूर्य और शनि ग्रह का कुंभ राशि में हो रहा है गोचर, इन तीन राशियों पर पड़ सकता है भारी

Surya Shani Yuti 2023: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और शनि देव का मिलन होने जा है, इससे इन तीन राशियों को भारी नुकसान हो सकता है

डीएनए हिंदी: Sun And Saturn Make Inauspicious Yoga- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नए साल पर यानी 17 जनवरी को शनि देव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि (Aquarius Zodiac Sign) में गोचर करेंगे और सूर्य देव 13 फरवरी को मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे. जिसकी वजह से कुंभ राशि में ग्रहों के राजा सूर्य (Surya Planet) और न्याय के देवता शनि की युति बनेगी. मान्यता है कि शनि देव (Shani Dev) की अपने पिता सूर्य देव से बनती नहीं है. ऐसे में जब सूर्य और शनि देव एक साथ एक ही राशि में (Surya Shani Yuti 2023) आ जाएंगे तो इसका प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतिपूर्ण हो सकता है, जो कि कुछ राशियों के लिए मुश्किल घड़ी लेकर आ सकता है. चलिए जानते हैं कि शनि और सूर्य की युति से किस राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है.

शनि गोचर 2023 (Shani Gochar)

शनि देव वर्तमान में मकर राशि में विद्यमान हैं लेकिन 17 जनवरी दिन मंगलवार को रात 08 बजकर 02 मिनट पर शनि देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे. मकर और कुंभ दोनों ही राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं.

सूर्य गोचर 2023 (Surya Gochar)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि में शनि के प्रवेश के बाद सूर्य देव 12 फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे. जिसके बाद सूर्य देव 13 फरवरी दिन सोमवार को सुबह 09 बजकर 57 मिनट पर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और इस दिन से अगले 15 मार्च ​दिन बुधवार को सुबह 06 बजकर 47 मिनट तक सूर्य शनि देव के साथ कुंभ राशि में ही रहेंगे.

सूर्य-शनि युति से इन 3 राशियों पर होगा बुरा प्रभाव (Surya Shani Yuti 2023 Its Negative Impact In These Zodiac Sign )

कुंभ राशि (Kumbh Rashi)

कुंभ राशि में ही सूर्य और शनि की युति हो रही है, ऐसे में इस राशि के जातकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए इस समय आपको कोई भी नई योजना पर काम नहीं करना चाहिए. साथ ही नया निवेश करने से भी बचना चाहिए. यह समय आपके लिए कठिन हो सकता है, इस दौरान आपके पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है. इस समय पिता और जीवनसाथी के साथ खटपट हो सकती है.

कर्क राशि (Kark Rashi)

यह युति कर्क राशि के जातकों के लिए कठिन चुनौतियां लेकर आ सकता है. ऐसे में इस दौरान आपको अपने बात- व्यवहार दोनों पर ही संयम रखना होगा, क्योंकि इससे कार्य स्थल पर सहकर्मियों के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है. जिसकी वजह से आपकी छवि खराब हो सकती है. इसके अलावा आपको 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच सावधानी से वाहन चलाना होगा क्योंकि इस दौरान दुर्घटना होने की आशंका है. साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस समय में सोच समझकर निवेश करें और दूसरों को उधार बिल्कुल न दें इससे धन हानि हो सकता है.

वृश्चिक राशि (Vrischika Rashi)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वृश्चिक राशि पर चल रही शनि की ढैय्या और सूर्य शनि की युति से बिजनेस में नुकसान हो सकता है. ऐसे में इस दौरान आपको बहुत ही सजगता के साथ बिजनेस और निवेश से संबंधित फैसले लेने चाहिए. क्योंकि एक गलत फैसले से आपको धन हानि हो सकता है. इसकी वजह से आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं. इसके अलावा आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

