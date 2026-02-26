FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
चांदनी चौक की बदलेगी तस्वीर, अंडरग्राउंड होंगी बिजली की तारें... CM रेखा गुप्ता की बड़ी योजना

चांदनी चौक की बदलेगी तस्वीर, अंडरग्राउंड होंगी बिजली की तारें... CM रेखा गुप्ता की बड़ी योजना

Holika Dahan Ke Upay:  होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति

होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति

WI vs SA Highlights: साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह, वेस्टइंडीज की हार से भारतीय फैंस में खुशी की लहर

WI vs SA Highlights: साउथ अफ्रीका ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह, वेस्टइंडीज की हार से भारतीय फैंस में खुशी की लहर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम

Homeधर्म

धर्म

Holika Dahan Ke Upay:  होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति

होलिकादहन की रात अच्छी और बुरी शक्तियां एक्टिव रहती हैं. इसी के चलते इस दिन कई ऐसे उपाय बताये गये हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Feb 26, 2026, 06:20 PM IST

Holika Dahan Ke Upay:  होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Holika Dahan Ke Upay: होली रंग और उत्साह का प्रतीक ही नहीं हैं. इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है. होली से एक दिन पहले ही फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिकादहन किया जाता है. इसे छोटी होली भी कहा जाता है. इस दिन कुछ उपाय कर बुरी शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है...

इस दिन होगा होलिका दहन

इस साल 2026 को होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा. फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 3 मार्च शाम 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी. होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजकर 50 मिनट तक है. इस रात पूजा और उपाय करने से जीवन की परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं. 

आर्थिक समृद्धि के उपाय

अगर आप कर्ज और पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो होलिका दहन के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे देशी घी का दीपक जलाएं. इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. 

डर और शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति

अगर किसी डर और शत्रु उन पर हावी रहते हैं. किसी तरह का कर्ज है तो होलिका दहन की रात बजरंगबली को पान की बीड़ा अर्पित करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से मानसिक भय और चिंताएं दूर होती हैं. कर्ज और परेशानियों से मुक्ति मिलती है. 

व्यापार और कामकाज में वृद्धि

अगर व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं. आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है तो होलिका दहन की शाम को अपनी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के दरवाजे की नींबू मिर्च से नजर उतारकर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें. ऐसा करने से व्यापार में आ रही बाधाएं दू हो जाएंगी. दिन दोगुनी बढ़ोतरी होगी.

नजरदोष के उपाय

घर में किसी बच्चे से लेकर बुजुर्ग या सदस्य को किसी की नजर लग गई है तो होलिका की दहन में आग में पान, सुपारी और नारियल अर्पित कर दें. अगर कोई बीमार है तो नारियल को जला कर उसके सिर से सात बार वार दें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
समुद्र की गहराई में छिपी मौत की सीमा रेखा, जानें क्या है Lake of Death जहां जाकर कभी लौट नहीं पाते जीव
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
T20I में जिम्बाब्वे ने भारत को कितनी बार हराया? गौतम गंभीर की कोचिंग में भी हारी है टीम
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
इंजीनियरिंग छोड़ चुनी वर्दी की राह, जानें UPSC में कितनी रैंक लाकर IPS बनी थीं छुट्टियों को लेकर चर्चा में आईं अदिति सिंह
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें इस पावर कपल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
MORE
Advertisement
धर्म
March Festival 2026: मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
मार्च माह में इस दिन से होगी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, जानें राम नवमी से लेकर महीने के व्रत त्योहार की लिस्ट
Auspicious Dreams: सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
सपने में अर्थी से लेकर इमारत का दिखना शुभ या अशुभ, स्वप्नशास्त्र से जानें कैसा मिलता है संकेत
Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी
Holi 2026 Dhulandi Date: होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
होलिका दहन से लेकर कब मनाई जाएगी रंगों वाली होली, जानें पूजा मुहूर्त से लेकर रंग खेलने का समय
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
MORE
Advertisement