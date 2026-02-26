Holika Dahan Ke Upay:  होलिका दहन पर जरूर कर लें ये उपाय, करियर में सफलता के साथ कर्ज से मिलेगी मुक्ति

होलिकादहन की रात अच्छी और बुरी शक्तियां एक्टिव रहती हैं. इसी के चलते इस दिन कई ऐसे उपाय बताये गये हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं.

Holika Dahan Ke Upay: होली रंग और उत्साह का प्रतीक ही नहीं हैं. इसके पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है. होली से एक दिन पहले ही फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को होलिकादहन किया जाता है. इसे छोटी होली भी कहा जाता है. इस दिन कुछ उपाय कर बुरी शक्तियों को नष्ट किया जा सकता है...

इस दिन होगा होलिका दहन

इस साल 2026 को होलिका दहन 3 मार्च को मनाया जाएगा. फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5 बजकर 55 मिनट से शुरू होकर 3 मार्च शाम 5 बजकर 7 मिनट तक रहेगी. होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजकर 50 मिनट तक है. इस रात पूजा और उपाय करने से जीवन की परेशानियां और बाधाएं दूर होती हैं.

आर्थिक समृद्धि के उपाय

अगर आप कर्ज और पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो होलिका दहन के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे देशी घी का दीपक जलाएं. इसके बाद 7 बार परिक्रमा करें. ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.

डर और शत्रुओं से मिलेगी मुक्ति

अगर किसी डर और शत्रु उन पर हावी रहते हैं. किसी तरह का कर्ज है तो होलिका दहन की रात बजरंगबली को पान की बीड़ा अर्पित करें. इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें. ऐसा करने से मानसिक भय और चिंताएं दूर होती हैं. कर्ज और परेशानियों से मुक्ति मिलती है.

व्यापार और कामकाज में वृद्धि

अगर व्यापार में उतार चढ़ाव आ रहे हैं. आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है तो होलिका दहन की शाम को अपनी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के दरवाजे की नींबू मिर्च से नजर उतारकर होलिका दहन की अग्नि में डाल दें. ऐसा करने से व्यापार में आ रही बाधाएं दू हो जाएंगी. दिन दोगुनी बढ़ोतरी होगी.

नजरदोष के उपाय

घर में किसी बच्चे से लेकर बुजुर्ग या सदस्य को किसी की नजर लग गई है तो होलिका की दहन में आग में पान, सुपारी और नारियल अर्पित कर दें. अगर कोई बीमार है तो नारियल को जला कर उसके सिर से सात बार वार दें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

