ब्रेकिंग न्यूज़

मेक्सिको में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी, मेक्सिको के कई राज्यों में हालात खराब, मेक्सिको के जालिस्को और तामाउलिपास में हिंसा. भारतीयों को घरों में रहने की सलाह. जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें.

MDU Result 2026: महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी ने जारी किया बीए-बीएससी का रिजल्ट, mdu.ac.in से ऐसे करें चेक

MPSC Civil Services Result 2026: महाराष्ट्र सिविल सेवा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी, mpsc.gov.in से ऐसे करें चेक

Rajasthan Accident: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई स्लीपर बस, 6 की मौत, कई घायल

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर

Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!

कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता

धर्म

धर्म

Holika Dahan Ke Upay:बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति

होलिका दहन की राख से कुछ उपाय कर लिये जाये तो यह आपके घर की समस्याओं को दूर कर सकती है. बरकत बढ़ाने से लेकर नकारात्मकता को दूर कर सकती है.

Nitin Sharma

Updated : Feb 27, 2026, 04:35 PM IST

Holika Dahan Ke Upay:बहुत काम की है होलिका दहन की राख, तिजोरी से लेकर घर के इन स्थानों पर रखते ही आएगा पैसा और शांति

Holika Dahan 2026

वैसे तो होलिका दहन रंगवाली होली से एक दिन पहले पूर्णिमा तिथि में होता है, लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन रंगवाली होली से दो दिन पहले यानी 2 मार्च 2026 को होगा. होलिका दहन के दिन पूजा अर्चना की जाती है. वहीं इसकी अग्नि और राख को सबसे शुद्ध माना गया है. यही वजह है कि अगर होलिका दहन की राख से कुछ उपाय कर लिये जाये तो यह आपके घर की समस्याओं को दूर कर सकती है. बरकत बढ़ाने से लेकर नकारात्मकता को दूर कर सकती है. आइए जानते हैं होलिका दहन की राख के उपाय... 

तिजोरी में रख दें होलिकादहन की राख

अगर आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं. खूब पैसा कमाने के बाद भी जेब खाली रहती है तो होलिका दहन के बाद यह एक उपाय कर सकते हैं. ज्योतिषाचार्य की मानें तो होलिका दहन की राख को लेकर एक लाल कपड़े में बांध लें. अब इसे तिजोरी में रख दें. ऐसा करने से धन की बचत होती है, घर में बरकत बनी रहती है. 

घर के मुख्य द्वार पर डालें राख

अगर घर में हर समय क्लेश बना रहता है. परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है. झगड़ा रहता है तो होलिका दहन के बाद उसकी राख को घर के मुख्य द्वार पर डाल दें. इसके बार भगवान विष्णु का नाम लें. ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी. 

व्यापार में तरक्की के लिए करें ये काम

अगर आपकी दुकान और व्यापार नहीं चल रहा है. खूब मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तो होलिका दहन की राख को लेकर अपनी दुकान या व्यापार स्थल में गुप्त तरीके से डाल दें. थोड़ी सी राख अपने पैसे रखने की जगह भी रखें. ऐसा करने से व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी. आपके सभी काम बनते चले जाएंगे. 

नवग्रहों की शांति के लिए करें ये काम

कुंडली में ग्रह दोष लगा है तो होलिका दहन की राख लेकर शिवलिंग पर अर्पित करें. साथ ही होलिका की राख को नहाने के पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं. इससे नवग्रहों की पीड़ा समाप्त हो सकती है. भगवान की कृपा प्राप्त से सभी विकार दूर हो जाते हैं. घर कोई बीमार है तो उसके ऊपर से होलिकादहन की राख तो 7 बार घुमाकर चौराहे पर फेंक दें. साथ ही इस राख को हर दिन तिलक के रूप में लगाये. इससे बीमारियों से लेकर बुरी शक्तियां दूर रहती हैं. 

नजर दोष से भी मिलेगी मुक्ति

अगर आप नजर दोष या फिर शनि राहु केत के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो यह एक उपाय कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले होलिका दहन की राख लें. इसमें नमक और राई ​मिलाकर इसे किसी गुप्त स्थान पर रख दें. किसी के नजर लगने पर इसे सात बार उसके सिर से फेर के चौराहे पर फेंक दें. ऐसा करने से नजर दोष दूर हो जाएगा. इसके साथ ही होलिका दहन की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दें. इससे ग्रहदोष दूर हो जाएगा. 

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

किन डिग्रियों के दम पर NCERT के डायरेक्टर बने प्रोफेसर DP सकलानी? जानें एजुकेशन फील्ड में अबतक का करियर
Numerology: 4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे हैं आप, आपके लिए नॉर्मल नहीं गुजरेगा मार्च का महीना!
कौन सी भाषा है दुनिया की Mother Language? जानें भारत से क्या है इसका गहरा नाता
