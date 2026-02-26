Holika Dahan 2026: प्रदोष काल में किया जाएगा होलिका दहन, भद्रा नहीं डालेगी बाधा, जानें सही मुहूर्त और पूजा का महत्व

इस बार 3 मार्च 2026 को प्रदोष काल में होलिका दहन शाम साढ़े बजे के बाद किया जाता है. इसबीच भद्रा का साया नहीं रहेगा. यही वजह है कि यह समय होलिका दहन के लिए सबसे उत्तर होगा.

Holika Dahan 2026: रंगों के त्योहार होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है. यह ए​क परंपरा नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. वर्ष 2026 में होलिका दहन का विशेष संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त मिलेगा. भद्रा का साया बाधा नहीं बनेगा. यही कारण है कि श्रद्धालुओं के लिए यह तिथि अत्यंत मंगलकारी मानी जा रही है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है. ज्योतिषीय मान्यता है कि होलिका दहन सदैव प्रदोष काल में, भद्रा रहित समय में ही करना चाहिए. भद्रा काल को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. इसलिए हर साल सही मुहूर्त जानने को उत्सुक रहते हैं. इस साल 2026 में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जब शाम के प्रदोष काल में ही शुभ समय उपलब्ध रहेगा, जिससे विधि-विधान से पूजा और दहन किया जा सकेगा.

इसलिए किया जाता है होलिकादहन

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भक्त प्रह्लाद की रक्षा और अधर्म पर धर्म की जीत को लेकर होलिका दहन किया जाता है. मान्यता है कि इस दिन अग्नि में नारियल, गेहूं की बालियां और उपले अर्पित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है. परिवार में सुख-समृद्धि का आगमन होता है. इस त्योहार गांव से लेकर शहर तक में सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से गहरा संबंध रहा है.

शुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक है होलिका दहन की अग्नि

होलिका दहन की अग्नि को शुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. होलिका दहन पर लोग परिक्रमा कर अपने कष्ट, रोग और बाधाओं के निवारण की प्रार्थना करते हैं. कई स्थानों पर नई फसल की बालियां भूनकर समृद्धि का संकेत भी लिया जाता है. यही वजह है कि सही मुहूर्त में किया गया दहन पूरे साल के लिए शुभ फलदायी माना जाता है.

प्रदोष काल में किया जाता है होलिकादहन

होलिका दहन प्रदोष काल में किया जाता है. इसके लिए यह भद्रा भी देखी जाती है. मान्यता है कि कभी प्रदोष काल के समय भद्रा में होलिका दहन नहीं करना चाहिए. ज्योतिषाचार्य की मानें तो इस साल 3 मार्च को होलिकादहन पर बेहद शुभ मुहूर्त बन रहा है. इसमें प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के बाद शाम 06 बजकर 22 मिनट से लेकर रात 08 बजकर 46 मिनट तक रहेगा. इस समय में होलिका दहन करना बेहद शुभ होगा. प्रदोष काल में जलाई गई यह अग्नि बेहद ​पवित्र होती है, जिससे घर से लेकर मन तक की नकारात्मकता दूर हो जाती है.

