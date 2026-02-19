Holi Ke Totke: होली पर कर लिये ये 5 काम तो घर से बाहर हो जाएगी बीमारी, धन लाभ के बनेंगे योग

AI को दिशा देना हमारी जिम्मेदारी-PM, AI का इस्तेमाल मानव कल्याण में हो, भारत को AI में भाग्य दिखता है-PM मोदी, भारत AI का नेचुरल हब बन रहा है, AI की मदद से बेहतर फैसले ले जाएंगे, कुछ लोगों को AI से भय लगता है, AI से मानवता के लिए अवसर बढ़ेंगे- PM | 'अगर ऐसे ही फ्री बांटा तो खर्च कौन उठाएगा', 'मुफ्त की जगह रोजगार पर ध्यान दें सरकारें', मुफ्त योजनाओं पर SC की सख्त टिप्पणी, ऐसी फिजूलखर्ची से आर्थिक विकास बाधित-CJI, CJI ने कहा- 'ये कब तक चलता रहेगा?'
होली से एक दिन पूर्व होलिका दहन मनाया जाता है. इस दिन कुछ उपाय करना बहुत ही प्रभावी होता है. इन्हें करने मात्र से व्यक्ति के घर में बीमारी और कर्ज से लेकर बच्चों का नजर दोष दूर हो जाता है.
रंगों का त्योहार देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होली है. इस त्योहार पर हर कोई जीवन कें सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करता है. होली से एक दिन पहले होलिका दहन पर किया जाता है. ज्योतिषाचार्य प्रितिका मोजूमदार के अनुसार इस दिन किए गये कुछ उपाय, टोटके व्यक्ति को समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं. रोग, दोष और कर्ज से मुक्ति दिलाने के साथ ही लाभकारी सिद्ध होते हैं. आइए जानते हैं उपाय और टोटके
अगर आप जीवन में धन की तंगी से जूझ रहे हैं तो होलिका दहन की रात एक मिट्टी का घड़ा लेकर उसके मुंह पर लाल रंग का कलावा मौली बांध दें. अब इसके अंदर एक जटा वाला नारियल डाल दें0 इसके बाद घड़े को पानी में प्रवाह कर दें. मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलता है. व्यक्ति के घर में बरकत बढ़ जाती है.
घर में बरकत नहीं है. खूब कमाने के बाद भी पैसा नहीं रुकता है तो रंग वाली होली के दिन होली खेलने के बाद घर के अंदर फिटकरी का पोछा लगा दें. ऐसा करने से बरकत बढ़ेगी. घर में पैसा रुकने लगेगा. सुख और समृद्धि आएगी.
होली पर तमाम नकारात्मक शक्तियां सक्रिय रहती है. इसके अलावा अगर आपके घर पहले से भी लड़ाई झगड़े होते हैं. हर समय कलेश बना रहता है तो इसकी वजह नकारात्मकता का वास हो सकता है. इससे छुटकारा पान के लिए सूखा नारियल, पीली सरसों थोड़े से काले तिल लें. इन्हें अपने सिर के ऊपर से वारकर जलती हुई होलिका दहन में डाल दें. ऐसा करने से सभी नकारात्मक शक्तियां और परेशानी खत्म हो जाएंगी.
अगर घर में किसी बच्चे या बड़े को नजर लग जाती है. बच्चा दूध पलट रहा है तो परेशान न हो. होलिका दहन के दिन एक नींबू लें. उसके काटकर उसमें काले तिल के कुछ दाने दबा दे. इसके बाद नींबू के ऊपर काला धागा लपेटकर उसे बच्चे के ऊपर सात बार उतार दें. इसके बाद इस नींबू को घर से दूर किसी बाहर स्थान पर फेंक दें. ऐसा करने से नजर दोष दूर होगा. बच्चा हेल्दी रहेगा.
