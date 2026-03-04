Holi Festival Katha: आज देशभर में मनाया जाएगा होली का त्योहार, जानें इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यता 

आपको बता दें कि होली की कथा सिर्फ भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी से ही जुड़ी नहीं हैं. हिंदू शास्त्रों में होली का संबंध भगवान शिव और मां पार्वती से भी मिलता है.

रंग और उत्साह का त्योहार होली देशभर में खेला जाएगा. लोग एक दूसरे को रंग लगाने के साथ ही गीत लगाएंगे. यह बहुत ही पुराना त्योहार है, जो कई युगों से खेला जा रहा है. हालांकि इस त्योहार की शुरुआत का तय समय तो किसी को नहीं पता, लेकिन होली की तिथि से लेकर शुरुआत की कई सारी कथाएं बताई और सुनाई जाती रही हैं. आइए जानते हैं होली की शुरुआत की कथाएं और विशेष...

भगवान शिव मां पार्वती और कामदेव से जुड़ी होली की कथा

भगवान शिव मां पार्वती और कामदेव की होली की कथा खूब सुनी सुनाई जाती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे. तभी कामदेव ने वहां पहुंचकर शिवजी का ध्यान भंग कर दिया. इसके बाद महादेव क्रोशित हो गये. उन्होंने अपनी तीसरी आंख को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया. कामदेव की पत्नी रती को पति की मृत्यु से बहुत दुख हुआ. उन्होंने महादेव से अपने पति को पुन: जीवित कर देने की प्रार्थना की. भगवान शिव ने रती की विनती मान ली और कामदेव को फिर से जीवन दान दे दिया. इससे प्रसन्न होकर देवी-देवताओं ने फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर खूब रंग खेला.

राधा और श्रीकृष्ण से जुड़ी होली की कथा

होली से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा राधा रानी और भगवान श्रीकृष्ण से भी जुड़ी है. पौराणिक कथा के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण हर दिन अपनी मां यशोदा से ये शिकायत किया करते थे कि राधा इनती गोरी और मैं इतना काला क्यूं हूं. हर दिन ऐसा पूछने पर यशोदा मइया ने उनसे कहा कि जिस रंग के तुम हो उसी में राधा को भी रंग दो फिर तुम दोनों का रंग एक सा हो जाएगा. इतना सुनते ही भगवान अपनी मित्र मंडली के साथ राधा रानी और उनकी सखियों को रंग लगाने बरसाना पहुंच गये. श्रीकृष्ण ने राधा जी को रंग लगाया, सखाओं ने सखियों को रंग लगाया. फिर रंगों की होली खेली जाने लगी.

राक्षसी ढुंढी से भी जुड़ी है होली की कथा

होली की एक अन्य कथा के अनुसार, एक नगर में पृथु नाम के राजा रहते थे. उनके समय में ढुंढी नाम की एक राक्षसी हुई. उसका भय चारों तरफ था. वास्तव में ढुंढी राक्षसी बच्चों को खा जाया करती थी. कोई भी उसका अंत नहीं कर पा रहा था. फिर बच्चों ने राक्षसी को भगाने की योजना बनाई. बच्चों ने फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि पर आग जलाई और राक्षसी पर किचड़ फेंका और खूब शोर मचाया. इससे राक्षसी नगर छोड़कर भाग गई. राक्षसी से मिली मुक्ति के कारण हर तरफ प्रसन्नता फैल गई. लोगों ने एक दूसरे पर रंग लागकर खुशी मनाई.

