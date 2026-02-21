Holi Festival 2026: होली के त्योहार पर घर से बाहर कर दें ये 5 चीजें, नहीं तो बर्बादी के साथ रहेगी कंगाली

होली के त्योहार से पूर्व लोग घरों की साफ सफाई करते हैं. ऐसे में घरों मौजूद इन 5 चीजों को बाहर कर दें. अन्यथा आपको कर्ज और कंगाली से परेशान होना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो 5 चीजें जो घर में नहीं रखनी चाहिए.

हिंदू धर्म में होली का त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है. लोग एक दूसरे को रंग लगाने के साथ ही शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इससे पहले होलिकादहन आता है. यह विशेष दिन घर में रखी खराब चीजों को बाहर निकालने का होता है. ऐसा न करने पर घर में रखी ये 5 चीजें वास्तु दोष प्रकट करने के साथ ही जीवन में बाधा बनती है. घर में बर्बादी और कंगाली की वजह बन जाती हैं. आइए जानते हैं होली के से कौन सी ऐसी चीजें हैं, जिन्हें बाहर निकाल देना चाहिए...

होली से पहले बाहर कर दें ये चीजें

होली के त्योहार आने से पूर्व घर में रखी सूखे पौधे बाहर कर दें. इसकी वजह सूखे पौधों का घर में नकारात्मकता को आकर्षित करता है. इससे घर में वास्तु दोष प्रकट होता है. घर में क्लेश और मनमुटाव होता है. इससे बचने के लिए घर से सूखे पौधों को निकालकर हरे भरे पौधे लगाये. इससे सकारात्मकता का संचार होता है.

टूटे जूते चप्पल

होली के त्योहार पर ज्यादातर घरों में साफ सफाई करना आम है. अगर आप भी साफ सफाई कर रहे हैं तो घर में मौजूद फटे पुराने जूते चप्पलों को बाहर कर दें. इन्हें घर में रखने से नकारात्मकता और मानसिक अशांति आती है.

टूटा शीशा और बर्तन

घर में टूटे हुआ शीशा या बर्तन रखने से ​बरकत चली जाती है. इससे वास्तुदोष प्रकट होता है. टूटा शीशा सकारात्मक ऊर्जा को घर में आने से बाधित करता है.ऐसे में होली के त्योहार से पहले इन सभी चीजों को घर से बाहर कर दें.

भगवान की खंडित मूर्तियां

होली के दिन देवी देवताओं की ​विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इसलिए इस त्योहार से पहले ही घर में मौजूद भगवान की टूटी यानी खंडित मूर्तियों को बाहर कर देना चाहिए. इन मूर्तियों को आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर मिट्टी में दबा दें. इनकी जगह पर भगवान की नई मूर्तियां लाने से सुख और समृद्धि आती है.

इलेक्ट्रॉनिक सामान

अगर आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब स्थिति में पड़ा है तो इसे आज ही बाहर कर दें. वास्तु शास्त्र की मानें तो घर में जमा खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान राहु दोष को प्रभावित करता है. इससे घर में आर्थिक तंगी बढ़ती है. ऐसे में या तो इन्हें ठीक करा लें. अन्यथा घर से बाहर कर दें.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी सामान्य ज्योतिष के आधार पर लिखी गई है. अधिक जानकारी के लिए ज्योतिषाचार्य से संपर्क करें.

